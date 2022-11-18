دوليه

يختتم المنتخب البلجيكي استعداداته لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل،وذلك بمواجهة المنتخب المصري عند الساعة الـ 6:00 من مساء اليوم على ستاد جابر الأحمد الدولي، وسط حضور جماهيري غفير، فيما يستعد «الفراعنة» لاستكمال منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.وتقام المباراة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد اعتمادها مؤخرا. وتنظم المباراة شركة إيدو التي حرصت على إقامتها على أرض الكويت، من أجل اسعاد الجماهير بمختلف ميولها بوجود لاعبين عالميين.وكانت القرعة أوقعت المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة للمونديال، ومعه منتخبات المغرب وكرواتيا وكندا.وحرص مسؤولو الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، مواجهة المنتخب المصري، نظرا لتشابه ادائه مع نظيره المغربي، وهو الأمر الذي أكد على أهميته مدرب المنتخب البلجيكي، الاسباني روبيرتو مارتينيز.ويضع مارتينيز لمساته الأخيرة على استعدادات المنتخب البلجيكي للمونديال، والذي يطمح في تحقيق لقبه، لا سيما أن الفريق مكتظ بعدد كبير من اللاعبين الموهوبين على رأسهم نجم «مانشستر سيتي» كيفين دي بروين، والذي يعول المدرب عليه كثيرا في قيادة زملائه نحو تحقيق اللقب للمرة الأولى. ويُعد اللقاء اختبارا جادا للمنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح، والذي يعتبره المدرب البرتغالي للفراعنة روي فيتوريا «ترمومتر أداء الفريق»، والقادر على صنع الفارق مع الآخرين.ومن المؤكد، أن اللقاء سيشهد صراعا خاصا بين صلاح ودي بروين، نظرا لتألقهما اللافت في السنوات الماضية في الدوري الإنكليزي، مع الوضع في الاعتبار أن اللاعبين يتساويان في القيمة التسويقية البالغة 80 مليون يورو لكل منهما، وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الإحصائيات وأسعار اللاعبين في العالم.

يذكر أن المنتخب المصري وصل إلى البلاد يوم الأحد الماضي، وباشر تدريباته على ستاد نادي الكويت في اليوم ذاته، فيما وصل المنتخب البلجيكي يوم الثلاثاء، وأجرى تدريبا في اليوم التالي على ستاد عبد الله الخليفة، واختتم المنتخبان تدريباهما مساء أمس على ستاد جابر الأحمد الدولي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إيدو – رئيس اللجنة المنظمة للقاء مؤيد الشهاب، أن إشادة القائمين على المنتخبين بحفاوة الاستقبال، وبالاستعدادات الرائعة لاستضافة اللقاء أمر رائع لمسؤولي شركة إيدو واللجنة المنظمة للمباراة. وأضاف: «هذه الإشادة تُعد وسام على صدرونا، وتأتي تأكيدا للنجاح المتوقع للقاء فيما يخص النواحي التنظيمية، لا سيما أن شركة إيدو بدأت الاستعدادات لاستضافة اللقاء، منذ الحصول على موافقة الاتحادين المصري والبلجيكي».

وشدد الشهاب على أن الجماهير بمختلف ميولها التي ستشاهد اللقاء من مدرجات ستاد جابر، تحظى باهتمام الشركة واللجنة المنظمة، حيث تم العمل على عملية دخولها وخروجها من الستاد بسهولة تامة، إلى جانب مشاركتها في اللعبات الترفيهية التي ستقام قبل انطلاق اللقاء، وكذلك توفير العديد من المطاعم والكافيهات لها، لا سيما وأن بوابات الستاد ستفتح لها في الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم.واختتم الشهاب تصريحه، مؤكدا أن المسؤولين في دولة الكويت تابعوا الاستعدادات لاستضافة المباراة عن كثب، والعمل على تذليل العقبات والصعاب التي واجهت اللجنة المنظمة، مشددا على أن شركة إيدو حملت على عاتقها تنظيم العديد من المباريات في المستقبل القريب، على ستاد جابر الأحمد الدولي، الذي وصفه مسؤولو المنتخبين بـ «العالمي». من جانبه، أكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم رئيس الوفد وليد العطار أن منتخب مصر جاهز للقاء اليوم.وقال: «عندما علم مدرب المنتخب، روي فيتوريا، بالعرض الذي تلقاه اتحاد الكرة لمواجهة بلجيكا على أرض دولة الكويت الشقيقة، أبدى موافقته الفورية، نظرا لقوة المنافس الذي يُعد أحد أفضل المنتخبات في العالم». وعن الاستقبال الحافل لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، رد العطار: «جمهور الكويت استقبل محمد صلاح استقبالا رائعا، كونه فخر العرب، وحريص اللاعب على توجيه الشكر للجمهور الكويتي والمصري أيضا الذي احتفى به فور وصوله إلى الكويت».وتطرق العطار للحديث عن غياب عمر مرموش، مؤكدا أن الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، تلقى تقريرا طبيا بطبيعة إصابة عمر مرموش من نادي فولفسبورغ الألماني، معربا عن أمنيته بتعافي اللاعب وعودته إلى الملاعب سريعا.

نقاط بيع للتذاكر في ستاد جابر

قررت اللجنة المنظمة للمباراة إقامة أكثر من نقطة بيع للتذاكر في ستاد جابر الأحمد الدولي، وذلك للجماهير التي لم تتمكن من حجز التذاكر «أون لاين».وستكون التذاكر متاحة أمام الجماهير ابتداء من الساعة الـ 1:00 بعد ظهر اليوم، وهو الموعد المخصص لفتح بوابات ستاد جابر للجماهير.

