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تغلب الكويت على الجهراء 99-84 اول من امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت ايضاً فوز كاظمة على القرين 91-60. وجاءت مباراة الكويت مع الجهراء من طرف واحد بعدما سيطر الابيض على مجريات اللقاء منذ بدايته إذ انهى الربع الاول لمصلحته 23-12، وواصل الابيض سيطرته على اللقاء عبر تألق محترفه الهاييتي لالان الى جانب تميز علي الهدهود وعبدالعزيز رمضان فيما اكتفى الجهراء بمحاولات النيجيري الونو وحسين الخباز لينتهي الربع الثاني لمصلحة الكويت 48-35، واستطاع الأبيض ان يضرب بقوة في الربع الثالث مستغلاً اخطاء منافسه وتحويلها للعب المعاكس السريع ليسجل 38 نقطة في هذا الربع الذي انتهى بتقدمه 83-61، واستطاع الجهراء تقليص الفارق في الربع الرابع مستغلاً اشراك مدرب الكويت الالماني بيتر شومرز البدلاء الامر الذي انهى المباراة لمصلحة الكويت 99-84. وفي المباراة الثانية التي جمعت كاظمة مع القرين نجح الاول بفرض سيطرته على المباراة منذ البداية وحقق فوزا سهلا بنتيجة 91-60.

