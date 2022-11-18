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يسعى القادسية إلى مواصلة انتصارته عندما يلتقي برقان في الـ 04:30 مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراتين أخريين تجمعان كاظمة مع القرين في الـ 06:15، والكويت مع الفحيحيل في الـ 08:00 مساء، وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. في المباراة الأولى يدخل القادسية اللقاء برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات وهو يتصدر الترتيب إلى جانب الكويت حامل اللقب، فيما يملك برقان 4 نقاط من انتصارين وهزيمة.

وفي المباراة الثانية يبدو كاظمة (نقطة واحدة) اقرب إلى تحقيق فوزه الاول في البطولة بعد هزيمتين وتعادل، من القرين الذي انهزم في مواجهاته الثلاث ويقبع في ذيل الترتيب دون رصيد. وفي المباراة الأخيرة يستعد الأبيض إلى تحقيق انتصار جديد على حساب الفحيحيل ومواصلة صدارة البطولة كما هي العادة.

