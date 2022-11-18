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يلتقي الأزرق مع نظيره اللبناني عند الساعة الـ 06:00 مساء غد السبت على ملعب الشرطة في دبي في مباراة ودية، تأتي ضمن استعدادات المنتخب الوطني لبطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وانتظم الأزرق في معسكر تدريبي في دبي بدءاً من يوم الأحد الماضي، إذ خاض الفريق الذي يضم 26 لاعباً تدريباته على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة مدربه البرتغالي روي بينتو الذي قرر الاعتماد على عناصر شابة مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة من أبرزهم أحمد الظفيري وخالد إبراهيم وسلطان العنزي وفيصل زايد وحمد حربي والحارس سليمان عبدالغفور.

ويعتبر هذا اللقاء الاختبار الأول لبينتو مع الأزرق، وهي المناسبة الأولى في تاريخ الكرة الكويتية التي يتولى فيها مدرب برتغالي قيادة المنتخب الوطني.

وسيمنح بينتو الفرصة لأغلب اللاعبين للمشاركة في اللقاء لاكتساب الخبرة والثقة معاً كونها التجربة الأولى للفريق في رحلة الإعداد لكأس الخليج، فيما سيخوض الأزرق لقاء آخر ضد منتخب الجزائر للمحليين يوم السبت المقبل.

من جانبه، بدأ المنتخب اللبناني معسكره في دبي يوم الإثنين الماضي والذي يأتي استكمالاً لفترة التحضير الطويلة التي انطلقت في طرابلس استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر.

وتضم قائمة لبنان 23 لاعباً من أبرزهم قائد منتخب “الأرز” حسن معتوق، الذي تشكل مباراة الأزرق خصوصية له كونها تحمل رقم مئة في تاريخ مشاركاته مع منتخب بلاده.

