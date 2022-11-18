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تقدم العربي بكتاب شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية الكويتية ضد الهيئة العامة للرياضة لعدم اعتمادها التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية للنادي في اجتماعها غير العادي الذي عقد في يوليو الماضي.

وطالب رئيس النادي عبد العزيز عاشور عبر تغريدة في حسابه الشخصي في «تويتر» اللجنة الأولمبية القيام بدورها لحماية النادي، وذكر في تغريدته: «هيئة الرياضة تخالف قانون الرياضة وترفض اشهار ما اعتمدته الجمعية العمومية للنادي العربي وهي السلطة العليا وعلى اللجنة الاولمبية الكويتية حماية النادي وسنتخذ جميع الاجراءات القانونية خارجيا و داخليا ضد هذا التدخل لحماية النادي العربي».

وجاء في كتاب الشكوى الذي وجهه العربي للجنة الأولمبية ما يلي:

يرجى العلم بأن النادي العربي وغيره من الأندية والاتحادات الرياضية تتطلع من اللجنة الأولمبية الكويتية بأن تقوم بدورها نحو الوقوف بصف الأندية والاتحادات الرياضية وعدم سماحها للجهات الحكومية التدخل بالشأن الرياضي، وإن كتابنا الموجـه لـكـم، كان الهدف منـه تقـديم شكوى للجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك ضد التدخل الحكومي، وليس إيصال الشكوى للهيئة وانتظـار ردهم، فقد كان من الأولى أن تقوم الهيئة بالرد على النادي العربي الرياضي بعد عدة مخاطبات وجهت لهم لذات الموضوع.

وأضاف: إن الخمسة أعضاء المذكورين بكتاب الهيئة هم أعضاء رسميون بالجمعية العمومية للنادي العربي ومعتمدون من قبل الهيئة حسب الكشوفات المعتمدة رسمياً «مرفق رقم (1)» ونحن إذ نأسف لإفادة الهيئة بهذه المعلومة الخاطئة حيث وحسب المرفقات يتبين لكم تاريخ طلب الانضمام للنادي لكل من هؤلاء الخمسة ومراسلتنا لهم وردهم، وبالتالي فإن عدد من تقدم بطلب عقد الجمعية العمومية هم 280 عضواً وليس 275 عضواً، كما ذكر بكتاب الهيئة».

