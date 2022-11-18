محلية

نظم اتحاد الإسكواش حفل تكريم لوفد المنتخب الوطني الحاصل على وصافة البطولة الآسيوية الـ21 التي اختتمت أخيراً في كوريا الجنوبية. وحضر حفل التكريم الذي اقيم في مقر الاتحاد بجنوب السرة مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود ابل وامين السر المساعد في اللجنة الاولمبية علي المري ومدير الرياضة للجميع في الهيئة حامد الهزيم ونائب رئيس نادي اليرموك يونس ابراهيم ورئيس الاتحاد السابق حسين مقصيد ورئيس مجلس الادارة وليد الصميعي ونائب الرئيس حامد العمران وامين السر منصور العدواني وامين الصندوق عمر العصيمي وجميع اعضاء مجلس الادارة الي جانب بعض منتسبي اللعبة من حكام ومديري الاندية والعاملين باللجان واللاعبين.وكان مجلس ادارة الاتحاد اقر في اجتماعه الاخير مكافآت مجزية للاعبين الاربعة الحاصلين علي الميدالية الفضية وهم عبدالله المزين وعلي الرامزي وعمار التميمي وفلاح فايز كما تم تقديم شهادات تكريم الى رئيس الوفد عضو مجلس الادارة فايز المطيري والى المدير الفني الكابتن اشرف الكرارجي والمدرب احمد السيد كما قام الصميعي بتقديم دروع تذكارية الى ابل والمري. وخلال الحفل القى امين سر الاتحاد منصور العدواني كلمة رحب بها بالحضور وشكر اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والاداري على التمثيل المشرف في البطولة وتحقيق انجاز جديد لرياضة الاسكواش الكويتية، مؤكدا ان تكاتف اسرة الاسكواش مجتمعة ادى الى النتيجة الايجابية والعودة الى ارض الوطن واعناق اللاعبين مطوقة بالميداليات، مشيرا الى ان مسيرة النجاح لن تتوقف عند هذا الحد وسيتم وضع الخطط المستقبلة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الانجازات. وشكر العدواني الهيئة العامة للرياضة على دورها الكبير في دعم منتخبات الاسكواش بشكل خاص والرياضة بشكل عام من خلال الدعم المادي الذي يسهم في تنفيذ البرنامج الفنية الموضوعة.من جانبه، اثنى كابتن المنتخب عبدالله المزين على بادرة اتحاد الاسكواش بتكريم لاعبي المنتخب بمبالغ مادية مجزية، مقدماً شكره لمجلس الادارة على هذه البادرة المميزة، كما شكر الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية على حضور حفل التكريم والدعم المعنوي الكبير.

من جانب آخر، تنطلق غدا السبت بطولة الكويت الثانية للمحترفين للاسكواش على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي في جنوب السرة بمشاركة لاعبين مصنفين عالميا من مصر وفرنسا وانكلترا وهونغ كونغ الى جانب 6 لاعبين محليين وهم عبدالله المزين وعمار التميمي وعلي الرامزي وفلاح فايز ومحمد المسعود وعذبي خالد الجمعان. وستستمر البطولة لمده 5 ايام ويحضرها المدرب العالمي المصري الكابتن امير وجيه.

