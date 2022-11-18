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قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة منع مدير فريق اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي من مرافقة الفريق مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها «100 دينار كويتي».

إثر الأحداث التي صاحبت مباراة اليرموك والصليبخات في مسابقة دوري زين للدرجة الأولى والتي أقيمت يوم 4 نوفمبر الحالي. وعاقبت لجنة الانضباط لاعبي نادي الشباب عبدالله عبداللطيف ويوسف طارق وعبدالله جابر بالايقاف، «مباراة واحدة» مع غرامة مالية قدرها «100 دينار كويتي»، على كل لاعب اثر الأحداث التي صاحبت مباراة خيطان والشباب في مسابقة دوري تحت 21 عاماً والتي أقيمت يوم 28 أكتوبر الماضي.

وأوقفت اللجنة لاعبي برقان ذيب عسكر وناصر بدر وساير محمد 4 مباريات مع غرامة مالية قدرها 500 دينار كويتي، على كل لاعب. وتأتي العقوبات نتيجة الأحداث التي صاحبت مباراة الصليبخات وبرقان في مسابقة دوري تحت 18 سنة والتي أقيمت يوم 27 اكتوبر الماضي. وأوقفت اللجنة لاعبي الصليبخات عبدالرحمن سالم وأسامة خلف وضاري سامي 4 مباريات مع غرامة مالية قدرها 500 دينار كويتي، على كل لاعب اثر الاحداث التي صاحبت مباراة الصليبخات وبرقان في مسابقة دوري تحت 18 سنة. وقررت اللجنة الانضباط توجيه انذار إلى المدرب المساعد في فريق الصليبخات تحت 18 عاماً مشاري عناد، وذلك لما بدر منه تجاه حكم المباراة الذي قاد مواجهة فريقي الصليبخات وبرقان في مسابقة الدوري والتي أقيمت يوم 2 نوفمبر الحالي.

ونال المدرب المساعد البطاقة الحمراء في المباراة المذكورة نتيجة قيامه باستفزاز حكم اللقاء والتلفظ عليه. وعاقبت لجنة الانضباط لاعب نادي خيطان خليل إسماعيل بالايقاف مباراتين مع غرامة مالية قدرها 200 دينار كويتي نتيجة الأحداث التي صاحبت مباراة الكويت وخيطان من مسابقة دوري تحت 16 عاماً والتي أقيمت يوم 22 أكتوبر الماضي.

