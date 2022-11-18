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احرز فرسان الكويت ذوو الاعاقة الذهنية ست ميداليات (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات) خلال مشاركتهم اول من امس في المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الفروسية.وفاز الفارس عبدالله العلي بميداليتين ذهبيتين وزميله عبدالعزيز النصرالله بميدالية ذهبية واخرى فضية فيما حقق نواف القصار ميداليتين فضيتين. من جانب آخر، اعربت رئيس وفد الفروسية الكويتي نائب رئيس نادي الطموح الرياضي لذوي الاعاقة الذهنية هدى الخالدي عن سعادتها بهذا الفوز، مضيفة أن «البطولة تعد الأولى لابنائنا من ذوي الاعاقة الذهنية».واشارت الخالدي الى اعداد الفرسان من خلال معسكر للفروسية في مصر لمدة 12 يوما مع المدير الفني للاولمبياد الخاص المصري لرياضة الفروسية احمد مصطفى ومدرب المنتخب الكويتي للاعاقات الذهنية محمد مضياف مع التدريب اليومي.واعربت الخالدي عن ارتياحها للنتائج المثمرة لمشاركة فرسان الاولمبياد الخاص الكويتي.

