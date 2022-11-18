الاخيرة

ورحل عن دنيانا صاحب الرسالة وصاحب الإطلالة التلفزيونية الساحرة.

ولن يذهب عن قلوبنا ما حيينا، كيف يرحل عن مسامعنا ورؤانا؟! وهو صاحب أكثر إطلالة في الإعلام، وهو من صنع الضحكة والدمعة في وجدان كل من يتابعه، وهو الذي وضع الفرحة والصرخة في ملامحنا، وهو الذي أبدع وتميَّز في إيصال فنوننا من الخليج إلى المحيط، وكيف يرحل عن مشاعرنا؟! وهو الذي زرع فينا الأمل والعطاء دون كلل أو ملل،

وكيف يرحل عن أناس أحبهم وأحبوه؟ وكيف يرحل عن أرض عشقته وبادلها العشق وأحبته وأحبها بجنون؟ هو لا غيره زارع الأمل في نفوسنا، والتفاؤل في صدورنا، ونازع الأشواك عن دروبنا، أهكذا إنسان ممكن ممكن أن يتكرر؟

لا يمكن تعداد أعماله التي لا تحصى في خدمة وطنه الكويت ومن أقام عليها، سيرته الحياتية والمهنية تكاد تنطق من مخزونها النضالي والإبداعي والشَّرفي على الأصعدة كافة الإعلاميّة والفنيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة . هو الذي صنع الإعلام المرئي في منطقتنا والإعلام لم يصنعه، هو الذي طلّ علينا بوسامته وبساطته وابتسامته وإنسانيته على أول شاشة تلفاز باللون الأسود والأبيض. يالها من خسارة للكويت!! ولنا ولأجيال لم يعايشوك!! حتى وأنت على فراش مرضك كان لديك الكثير تريد أن تحققه وتقدمه لخدمة قضايا وطنك وجماهيرك ومحبيك التي غصت بهم المقبرة جاؤوا من كل فجٍّ بعيد لتوديعك.

إن قلوبنا لتحزن، وإن عيوننا لتدمع، وإنّا على فراق فقيدنا لمحزونون يا أعزّ من أحببنا يا أبا طارق ، تعجز المفردات عن وصف حزننا لفراقك وبعادك.

هذا قدر الله ونحن نؤمن بقدره.

رحم الله الفقيد محمد ناصر السنعوسي، نسأل الله له المغفرة والثبات عند السؤال، وندعوه سبحانه أن يجعل مسكنه أعالي الجنان، وأن يلهمنا ويلهم أم طارق وأهله وذويه والكويت الصبر والسلوان.

«إنا لله وإنّا إليه راجعون»

