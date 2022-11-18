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توقعت إدارة الأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون غزيرة على بعض المناطق ورعدية أحيانا خلال عطلة نهاية الأسبوع وتستمر فرص الأمطار حتى فجر غد السبت. وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مما يؤدي الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية أحيانا. وأضاف القراوي أن الأمطار المتوقعة آنفا يرافقها نشاط في سرعة الرياح قد تزيد على 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق، تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية أحيانا مع ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام.