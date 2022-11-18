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للمصابين بالتوحّد بدءا من تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة ومروراً بالوصف الصوتي لوقائع المباريات ووصولاً إلى المساحات المخصصة لاسترخاء المصابين بالتوحّد، من خلال الغرف الحسّية المتوافرة في ثلاثة ملاعب وبعض مناطق المشجّعين، يحاول مونديال قطر أن يتيح لجمهور جديد فرصة التمتّع بالعرس الكروي. وبحسب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو فإنّ مونديال قطر الذي سينطلق في العشرين من الشهر الحالي «سيكون الأفضل على الإطلاق والأكثر تأميناً لسهولة الوصول». والجديد في هذه النسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم هو استحداث غرف مخصّصة لإراحة الأشخاص المصابين بالتوحّد أو الذين يعانون من اضطرابات في المعالجة الحسيّة. وستكون هذه الغرف الحسيّة متوفراة في ثلاثة ملاعب (البيت ولوسيل والمدينة التعليمية)، في حين ستكون ستّ غرف أخرى مماثلة موجودة على مقربة من مناطق المشجعين الرئيسية ومن ملعب المدينة التعليمية.