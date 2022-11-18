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كشفت دراسة جديدة أن الكسل يمنع بانتظام ما يقرب من نصف السكان الفرنسيين من مغادرة منازلهم. ويقول الباحثون إن «وباء الكسل»، الذي يؤثر على ما يقرب من 45? من السكان، هو نتيجة مباشرة لعمليات إغلاق «كوفيد». وهذا الكسل لمغادرة المنزل يؤثر بشكل خاص على الفئات العمرية المتوسطة: 52? بين 25-34 عاما و53? بين 35-49 عاما، مقابل 33? فقط من أولئك الذين يبلغون 65 عاما وأكثر، وفقا لدراسة أجراها السوق الدولي مجموعة الأبحاث (IFOP) ومؤسسة جان جوريس الفكرية. ووجد الاستطلاع، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن «جاذبية الأريكة تبدو قوية جدا»، وأن كلمة «سرير» لها دلالات إيجابية لدى 74? من المستجيبين. ووفقا للبحث، كان للوباء وعمليات الإغلاق الصارمة «تأثير عميق» على موقف الفرنسيين من العمل والحياة الأسرية ووقت الفراغ والمساحة الشخصية. وقال نحو 37? من المجيبين إنهم أقل حماسا من ذي قبل في عملهم، واشتكى 41? من الشعور بالتعب أكثر. ويبدو أن الزيادة في التعب تحدث بغض النظر عن الجنس والعمر والخلفية الاجتماعية والموقع، و«تؤثر على معنويات السكان»، وفقا للبحث.