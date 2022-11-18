الأولى

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر رفض الكويت رفضاً قاطعاً التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يحق لأي طرف أن يتدخل في قرارات القضاء الكويتي أو عمله داعياً الى احترام قوانين البلاد وسيادتها.

وقال في مؤتمر صحافي امس: إن الكويت تفخر بنظامها الديموقراطي والفصل بين سلطاتها، مؤكدا أن قرارات الجهاز القضائي مستقلة وشفافة وأنه لا يحق للحكومة أو أي فرد من الشعب أن يتدخل في عمل السلطة القضائية فهو جهاز مستقل يتخذ قراراته دون تدخل سواء كان داخليا أو خارجيا.

وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد وجنايات مختلفة أفاد بأن القضاء نظر في وضعهم لسنوات عديدة بكل شفافية وأعطاهم حقهم الكامل في درجات التقاضي ومن ثم اتخذ قراره مؤكدا أنه لا يوجد من هو أكثر حرصا على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها وهذا ما ترجمته عبر عملها الإنساني.

وأكد وزير الخارجية الحرص على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة وعلى رأسها الدول الأوروبية، لافتا الى ان ذلك هدف رئيسي لوزارة الخارجية الكويتية ومتمنيا عدم تسييس ملف الشنغن «فهي مسيرة تفاوضية منذ سنوات نأمل أن تستمر دون أي عقبات».

وأوضح أن مسألة الإعفاء من الشنغن وسيلة غايتها تطوير العلاقات بين الجانبين فهي تخلق بيئة مناسبة لسفر مريح للمواطنين، معربا عن أمله في أن تعي الدول الأوروبية ذلك وألا تضع عراقيل أمام تحقيق هذه الوسيلة.

وذكر أنه سيجري خلال الأيام القليلة القادمة العديد من الاتصالات واللقاءات مع نظرائه في الدول الأوروبية لتوضيح وجهة النظر الكويتية كما سيشارك اليوم في مؤتمر المنامة وسيقابل على هامشه الممثلين الأوروبيين وينقل لهم أهمية احترام القرارات الصادرة من السلطة القضائية وعدم ربط ملف الشنغن بهذه القرارات.

وقال الشيخ سالم الصباح: إن الاتحاد الأوروبي لديه اتفاقيات مع 63 دولة لإلغاء الشنغن و24 دولة من هذه الدول تطبق حكم الإعدام وآخر دولة في أوروبا ألغت حكم الإعدام قبل 10 سنوات أي في عام 2012 «فيجب عدم الكيل بمكيالين لأن نظامنا القضائي احكامه شفافة وعادلة ونرفض أن يكون ذلك سببا لعقوبة ما».

جاء المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت أمس معتبرا أنه سوف يكون لذلك «تداعيات على المناقشات المتعلقة بمقترح وضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنغن» على حد قوله.

محض صدفة

أكد وزير الخارجية أن «توقيت تنفيذ الإعدامات لم يكن مقصودا مع زيارة نائب رئيس المفوضية الأوروبية للكويت إنما كانت مجرد محض صدفة».

نقطة عالسطر

أشار وزير الخارجية إلى أن القضاء الكويتي قال كلمته في شأن المدانين السبعة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، واستنفدوا مختلف درجات التقاضي ولا يجب لأي طرف كان التدخل بهذه القرارات، موضحاً أن «القضاء اتخذ قراره ونقطة على السطر».

لا تعليق

لفت وزير الخارجية إلى «وجود قرارات نراها من وجهة نظرنا تعسفية وغير عادلة في الدول الأخرى ولا نعلق عليها»، مؤكدا أنه لا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها، ومشددا على عدم وجود من يضاهي الكويت في عملها الإنساني.

عمل سلبي

أوضح الشيخ سالم الجابر ان الانفعال والاندفاع والتسرع من العناصر السلبية في العمل الدبلوماسي في حين أن التأني والتروي والحكمة هي الصفة المطلوبة في العمل الدبلوماسي الناجح، وقال: «قبل هذا الاجتماع حصلت على تقارير من سفاراتنا وتحدثت مع السفراء في شأن هذا الملف.. التسرع سهل جداً ولكنه في وجهة نظري خطأ».

لم أتزحزح ميلليمترا

أكد الجابر ان «التصريحات الصادرة من الاتحاد الاوروبي ليست هجومية إنما تدخل في الشؤون الداخلية، وقال: نحن مستمرون في السياسة التي وضعتها الكويت.. وما حدث لم يزحزحني ولا ميلليمتراً»، ولافتاً إلى «عدم اتخاذ خطوات تصعيدية من جانب الكويت فقد أبدينا وجهة نظرنا واستمعوا لنا».