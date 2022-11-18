الأولى

تصدى عدد من النواب لتدخل الاتحاد الاوروبي في قرارات او أفعال تخص الشأن الداخلي الكويتي.

وشدد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي على الرفض القاطع لابتزاز الكويت تحت ستار التعاون، كما رفض كل أشكال التدخل في شؤوننا الداخلية.

وذكر الصقعبي أن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول وحريات الناس مصونة.

وأضاف: إن أي تدخل في الشؤون الداخلية للكويت من المفوضية الأوروبية أو غيرها أو الابتزاز تحت غطاء التعاون هو انتهاك للسيادة لن نقبل به. من جهته شدد النائب حمد العبيد على الرفض القاطع للتدخل في شؤون الكويت الداخلية. وقال: إن موقف المفوضية الأوروبية من تنفيذ الإعدامات، يعتبر تدخلاً سافراً في شؤوننا، ويندرج تحت المعايير المزدوجة والمواقف غير الموضوعية، ونحن نطالب وزارة الخارجية برفض تدخل الجهات الأجنبية بسيادة بلادنا.

ولفت إلى أن تنفيذ الإعدام بحق المجرمين المدانين بأحكام قضائية باتة يعتبر قصاصاً، وذلك مصداقاً لقول الحق سبحانه وتعالىولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.

بدوره قال النائب عبدالله فهاد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: تدخل المفوضية الأوروبية في الشأن الكويتي أمر غير مقبول ومحاولة للنيل من سيادة الكويت والتحكم في ما لا يملك الغرب.

وأضاف: تنفيذ الحدود الشرعية حماية للمجتمع، وحماية هذه الحدود واجب علينا كنواب للأمة.

من جهته قال النائب عبدالله المضف في تغريدة عبر حسابه على تويتر، رداً على بيان المفوضية الأوروبية بخصوص تنفيذ أحكام الإعدام: من تم إعدامهم توافرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي وفقاً لمواثيق حقوق الانسان، بعدما تمت إدانتهم بجرائم قتل واتجار بالمخدرات فتكت بأرواح بريئة وجاء وقت الاقتصاص منهم ردعاً لكل مجرم.