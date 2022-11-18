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أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ان الكويت تخوض حربا شرسة لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال ترؤس الخالد امس اجتماع اللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين.

واستهل الخالد اجتماع اللجنة العليا باستعراض أهداف الحملة الوطنية ورؤيتها التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسة هي التوعية بمخاطر المخدرات واثارها والمكافحة والقضاء على هذه السموم وأخيرا العلاج لمن ابتلي بهذه السموم وتأهيلهم من جديد للانخراط بالمجتمع بعد التشافي.

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على أهمية التعاون وبذل جميع الجهود لمحاربة هذه الآفة وهذا الخطر المدمر الذي يدهم مجتمعنا والمجتمعات الخليجية كافة مؤكدا أننا لن نسمح بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل الدؤوب والمتواصل لوضع الخطط وتنفيذها والحرص على المتابعة الدورية للقضاء على هذه الآفة.

ووجه بالإسراع لإنشاء مركز تأهيلي يضم مجموعة من الكوادر الوطنية بالشراكة مع أفضل المختصين على مستوى العالم لتأهيل وعلاج ضحايا هذه الآفة من أبناء الوطن.

‏‎واختتم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حديثه بشكر الجنود المخلصين الذين يعملون في مختلف القطاعات والجهات الحكومية لمنع دخول هذه السموم الى وطننا الغالي.