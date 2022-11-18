الأولى

أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي قراراً بقبول استقالة مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، كما أصدر قراراً بتكليف نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي صالح الفداغي القيام بأعمال مدير عام الطيران المدني بالإضافة إلى عمله. من جهة أخرى وافق وزير التجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض على استقالة مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني.

وفي المقابل، أصدرت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز امس، قرارا بوقف مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف سهى أشكناني عن العمل لمدة شهر اعتبارا من تاريخ اليوم 17 نوفمبر، وتكليف مديرة إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري رجاء المؤمن للقيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

جاء قرار الإيقاف بناء على كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن ملاحظات الفريق الفني المستعان به من جامعة الكويت بخصوص أعمال الأمر التغييري لتقاطع دروازة العبدالرزاق والحالة الإنشائية للنفق.

من جهة أخرى نفت وزارة المواصلات تقديم وكيلة الوزارة خلود الشهاب استقالتها أمس.