الأولى

كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد عن أن عدد المتقاعدين في الهيئات العامة والوزارات الذين يتقاضون معاشات استثنائية تتجاوز 5000 دينار، يبلغ 33 متقاعداً.

ولفت في وثيقة برلمانية حصلت النهار على نسخة منها أن قيمة الراتب التقاعدي الأصلي يبلغ 111.126 مليون دينار، فيما تبلغ قيمته بعد الاستثناء 319.215 مليون دينار.

وفي رد منه حول آلية اختيار المستثنين بالرواتب التقاعدية من شاغلي الوظائف العامة، قال إنه حسب نص المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فإن صلاحية مجلس الوزراء مطلقة في المنح دون قيد أو شرط، ولمجلس الوزراء والوزراء أن يضع أحكاماً خاصة لما يمنحه من معاشات أو مكافآت استثنائية، طبقاً للمادة 81 من القانون ذاته.