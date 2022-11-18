الأولى

استمرت الهيئة العامة للبيئة في رفض التنازل عن أرض جنوب القيروان لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. جاء ذلك خلال مناقشة الموضوع في لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي الذي عقد امس تنفيذا لتكليف مجلس الأمة لها بتاريخ 11 الحالي.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر انها ناقشت نقل أشجار المحمية البيئية، في جنوب القيروان وتخصيص الأرض للمساهمة في حل القضية الإسكانية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي والهيئة العامة للبيئة.

وأضاف: إن هيئة البيئة استمرت في رفض نقل المحمية رغم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النقل استنادا للمادة 41 من القانون، رغم أن هذه المادة لا تعارض نقل الأشجار الموجودة، موضحا أن وزير النفط وعد بدراسة المشكلة، كما وعد وزير الدولة لشؤون الإسكان بأن الموضوع سيكون محل الاهتمام لتحقيق حلم الشعب.