إيمانيات

المجتمع الإسلامي إذا استطاع تربية المرأة وفقاً للنموذج الإسلامي عندئذ ستنال المرأة مقامها الحقيقي الشامخ. وإذا تمكنت المرأة من بلوغ مراتب العلم والمعرفة والكمالات المعنوية والأخلاقية التي قررها الله تعالى والدِّين الإلهيّ لكلّ البشر نساءً ورجالاً بالتساوي فسوف تتحسّن تربية الأبناء وسيزداد مناخ العائلة دفئاً وصفاء وسيشهد المجتمع تقدُّماً وستنفتح عقد الحياة بسهولة أكبر. أي إنّ المرأة والرجل سيزدادان سعادة. ليس الهدف اصطفاف المرأة في وجه الرجل. ولا هو تنافس عدائي بين المرأة والرجل. الغاية هي أن تستطيع المرأة السير والتحرّك على نفس المنوال الذي يسير فيه الرجال فيكونوا شخصيات عظيمة. هذا شيء ممكن وقد تم تجريبه في الإسلام.. فالإسلام أعطى المرأة حقوقاً لم تكن لتحصل عليها من سواه من الأديان أو الشرائع أو القوانين الوضعية، فالمرأة في الإسلام مكلَّفة بمهمّة إعمار الأرض والاستخلاف عليها لقوله تعالى (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) (البقرة/ 30)، خليفة، لم يقل رجلاً يخلف الأرض، بل إنّها مستخلفة أيضاً وعلى قدم المساواة مع الرجل. وكذلك مساوية للرجل في التكريم، فليس التكريم للرجل وللمرأة لا، بل هي أيضاً مُكرَّمة وسواسية مع الرجل لقوله سبحانه (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ) (الإسراء/ 70)، بني آدم عامّة، فلم يختص الرجل بالتكريم. التكليف سواء للرجل والمرأة في الإسلام لقوله تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة/ 71)، فلا يوجد فرق في التكليف بين الرجل والمرأة. هذا من ناحية المساواة، أمّا الحقوق التي حصلت عليها المرأة في الإسلام، لم تصبح متاعاً، بل أخذت مكانتها الطبيعية كإنسان له مشاعر وأحاسيس، فأصبح زواجها بإذنها وليس فرضاً عليها، حتى أنّه لا يجوز تزويج الفتاة إن كانت رافضة للرجل، بل أنّ الزواج يبطُل فوراً.

خلق الله تعالى الإنسان جنسين اثنين يكمّلان بعضهما، حيث منحهما كلّ ما يحتاجانه من أدوات، ووفر لهما كافة السُّبل الممكنة والمتاحة من أجل أن ينهضا بالحياة على كوكب الأرض، وقد جاءت الشرائع السماوية منظمة للعلاقة بينهما، وتحثّهما على بذل أقصى جهد ممكن في سبيل تحقيق غاية الله من خلقه. دور المرأة في المجتمع كبير جدّاً، ومتشعب، وحساس في الآن ذاته. كما ينظر الدِّين الإسلامي إلى المرأة على أنّها نصف المجتمع. قال تعالى: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى) (النجم/ 45)؛ فالمرأة في الإسلام شريكة الرجل في عِمارة الكون، وشريكته في العبودية لله دون فرق بينهما في عموم الدين: في التوحيد، والاعتقاد، وحقائق الإيمان، والثواب والعقاب، وفي الحقوق والواجبات. من تكريم المرأة في الإسلام أن جعلها أصل التربية القويمة، ومصنع الرجال والأبطال؛ فقد ربط الإسلام بين تنشئة الأبطال والرجال الأفذاذ، وصلاح المجتمع، واستقامة حاله؛ فصلاحها وعلمها واستقامتها مقياس للأُمّة.

ولهذا فالمرأة لا يمكن أن تخرج نفسها من مسؤولية العمل الرسالي في مسيرة الإسلام، نعم يمكن أن تخصص في مهام تتحكم بها ظروفها الخاصّة فتحدّد عندها طبيعة العمل كماً أو كيفاً، وهذا لا يؤثر على التزامها الرسالي، ولا يُضعف من توجهاتها، وتطلعاتها الإيمانية، فلا يكلف الله شخصاً إلّا قدر طاقته، وهو أعرف بطاقاته وقدرته بعد شعوره التام بضرورة تحمّل المسؤولية. إنّ للمرأة إمكانية فائقة في عملية تغيير المجتمع من خلال تربية الأولاد، والاهتمام بتنشئتهم نشأة صالحة تؤهله لتحمل المسؤولية في بناء مجتمعه، كما لها قابليتها في مجال التعليم والتربية المدرسية، وقد اثبتت التقارير العلمية أنّ قدرتها في هذا الميدان مهمّة للغاية، خاصّة إذا رافق عملها الالتزام العقائدي. ومعلوم أنّ الالتزام العقائدي في الخط الجهادي النسوي مثّل دوراً رائعاً في مسيرة الإسلام منذ شروقه، وشهيدات العقيدة الإسلامية أكدن على هذه الحقيقة، ويذكرنا التاريخ إنّ السيدة البطلة زينب ابنة الإمام عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام) أجّجت الثورة في وجه الباطل بعد مقتل أخيها الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء، سواء أكان في كربلاء، أم في الكوفة، أم في الشام، أم المدينة بعد عودتها من كربلاء، وكانت في كلِّ هذه الأدوار مثال المرأة الداعية إلى مبدئها القويم، الذي ضحى من أجله أبوها وأخوتها، وكلّ أهل بيتها الكرام الطاهرين (عليهم السلام).

