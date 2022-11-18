إيمانيات

اهتم الإسلام بتربية الطفل ورعايته، ودعا إلى أن تبقى صورته هي الصورة التي هيّأها الله له منذ خلقه، فهو قد وجد في الحياة يحمل في ذاته صفاء القلب، ونصاعة الشخصية وطهر الضمير، وصدق النظرة إلى الحياة. وقد جعل الإسلام هذه المسؤولية على عاتق الأمهات والآباء أولاً، هؤلاء الذين جعلهم الله أمناء على حاضر أولادهم ومستقبلهم، فكما أنّ عليهم مهمة بناء الجسم السليم فعليهم أن يهتموا جيداً بكلّ ما يجعل أولادهم يعيشون سلامة الروح والشخصية وصفاء الفكر كي لا يعانوا من الشقاء في الدنيا، والوقوع في مهاوي السقوط في الآخرة. ولذلك كانت الدعوات موجهة إليهم في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.. فنجد النداء الإلهي الذي يستشير في مضامينه كلّ معاني العطف والحنان لدى الآباء والأمهات ليجعلهم يشعرون بجدية المسؤولية وهم يحوطون أولادهم، ويفكرون بمصيرهم وبنتائج تربيتهم الحاضرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم/ 6).

الطفل في الإسلام وديعة أودعها الله الأبوين؛ ولذا فعلى الأبوين أن يقوما بما يحفظ عليه سلامته وأمنه؛ لأنّه أمانة عندهما وهذا ما نجده ظاهراً في نصوص الكتاب والسنّة، فتارة يقرن مسؤولية حماية الوالدين لأنفُسهما بحماية الأهل بما فيه الأولاد فيقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (التحريم/ 6). وتارة يؤكِّد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على هذه المسؤولية بقوله: «كلّكم راع، وكلّكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها».. فالإسلام يحمّل الوالدين مسؤولية حفظ الأولاد ويجعل هذه المسؤولية هي أساس مسؤوليات الآباء، وفي ذلك يقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله سائل كلّ راع عمّا استرعاه، حَفِظَ أم ضَيَّعَ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته». فمثل الحديث عن مسؤولية الوالدين عن الأبناء يرسم الصورة الصحيحة للعلاقة بين الوالد وولده وهي أنّ الولد عند والده أمانة سيُسأل عنها الوالد، وليس مُلكاً له يتصرّف فيه كيف يشاء.

على الأهل أن يحرصوا على أن يرى فيهم الأولاد صدق المواقف والتربية، وضرورة أن يناقش الآباء أبناءهم في مواضيع معيّنة، وأن يحاولوا أخذ رأيهم فيه، فإنّ هذا الأمر سوف يعزِّز شخصية الطفل ويقوِّيها، ويشعر من خلال هذه المناقشة بأنّه أصبح راشداً. إضافة إلى ذلك، وهي أنّ النقاش يفتح آفاقاً فكرية كبيرة للطفل، ومن الضروري أن تطرح على الطفل بعض المواضيع التي هي مثار جدل، والتي تخشى عليه أن يتأثّر بها، وناقشه فيها، وبيّن له خطأها بأسلوب النقاش لا بأسلوب الإملاء، لأنّ أسلوب الإملاء كثيراً ما ينفر الأبناء منه، بينما لو كان نقاشاً، فإنّ الأمر سيختلف اختلافاً جذرياً. وفي هذا المجال، رُوِي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليه المرجئة».

يجب أن يكون الآباء صورةً مصغّرةً عن حركة الإسلام في المجتمع، بمعنى أن يكون الآباء متأدّبين بأدب الإسلام ومنطبعين بطباعه، لأنّ مَن يريد أن يمارس دوره في عملية التربية، ويريد لأبنائه أن يكونوا أفضل البشر، عليه أن يقدِّم نفسه أمام أبنائه كصورة ونموذج عن هذه التربية. وقد ورد في القرآن الكريم ما يذمّ القائل بشيء ثمّ لا يفعله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) (الصفّ/ 2-3). وورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «مَن نصّب نفسه للناس إماماً، فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلِّم نفسه ومؤدّبها أحقّ بالإجلال من معلم الناس ومؤدّبهم». وفي الختام، إنّ أولادنا هم عيّنة مصغّرة عنّا، عن أخلاقنا وقيمنا، يتصرّفون كما نتصرّف، ويتحدّثون كما نتحدّث، وينطقون بما نعلّمهم وبما ننطق، فلنسعَ لتقديم النموذج الحسن في سلوكياتنا وأقوالنا وأفعالنا.

