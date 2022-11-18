إيمانيات

الشباب هم أطفال الأمس، وعماد الحاضر، وقوّة المستقبل، ويُعتبرون الركيزة الأساسية في تقدّم وبناء كلّ مجتمع، فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعدّدة، يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للمجتمع الذي يعيشون فيه، ويستطيع الشباب من خلال التعاون بين بعضهم البعض على الرقي بالمجتمع، وحثّ الآخرين على المشاركة الفعّالة في تقدّمه، كما أنّ هذا الدور الذي يلعبه الشباب ينعكس إيجابياً على معارفهم، وزيادة تأثرهم وتأثيرهم بالآخرين.

الشباب هم نبض الحياة في المجتمع، ولا شكّ في أنّ لديهم قدرات عقلية فائقة، وإمكانات كبيرة فيما يخص التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومفردات الحياة العصرية التي نعيشها الآن. ولا شكّ أنّ مهمّة توجيه تلك الطاقات واستغلالها إيجابياً هو أفضل استثمار يمكن أن يؤدِّي إلى تقدّم أي مجتمع وتفوقه بكلّ تأكيد. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه الطاقات، لنزرع الأمل في الشباب ونهيئهم لمستقبل مشرق وإيجاد قاعدة إنتاجية مبدعة مفكرة تأخذ بيد مجتمعها لمسايرة التطوّر العملي والتطوّر العالمي السريع. أمّا أولى خطوات هذا الاستثمار فهو تفعيل الدور الإيجابي للمؤسسات الشبابية والمجتمعية بداية من التواصل والتفاعل مع هؤلاء الشباب، وخلق برامج من شأنها أن تنمي مهاراتهم، وترعى مواهبهم وتوجهها إيجابياً لخدمة بلادهم. فالشباب ثروة المجتمع والاستثمار فيهم هو أفضل استثمار، فمكاسبه مضمونة ولا خسارة فيه.

بما أنّ الشباب هم صُناّع المستقبل يجب أن يسلط الضوء عليهم عن طريق تفعيل أدوار هذه الفئة واحترامها، لأنّ الشاب اليوم أصبح بعيداً عن القيادة، ولا يستطيع أن يقف على رجليه في كثير من المواقف، وأصبح اتكالياً إلى أبعد الحدود، لذلك فتعزيز الثقة لدى الشباب سوف يساعد في نمو المجتمع من الناحية الاجتماعية والسياسية بل في كلّ صغيرة وكبيرة، حيث إنّه يساعد في نمو الاقتصاد والاستقامة كي يستطيع الشاب أن يقود البلد بأفضل ما يمكن، وبهذه الحالة تكثر الأيادي العاملة الماهرة التي تعرف قدر نفسها وتأكل من كدِّها.

لا يخفى على أحد إنّ الإنسان في مرحلة الشباب يصل إلى أعلى المراتب من حيث الطاقة، ويصبح طاقة حيوية كبيرة، باستطاعته أن يغيّر العالم في طرفة عين، وربّما يهدي بعض الخدمات ويساعد في نمو المجتمع، أو يحدث العكس فقد ينفجر ويقضي على الجميع، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه المرحلة حيث إنّها القوّة بعد الضعف: (الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) (الروم/ 54).

إنّ الفطرة السليمة بعيدة عن الملوثات الفكرية في المجتمع، فمن الأفضل أن يبقى الشباب دائماً على فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي حبّ الخير وإتباع الحقّ، لذلك نرى الشباب متطلّعاً للتغير ومتحفزّاً لعمل الخير ومساعدة الآخرين، لأنّ الشخص الكبير في السن قد تأسره العادات القديمة ويؤثر عليه التراكم، ولكنّ الإنسان في بداية الرحلة يبحث كي يتعلّم ويرتقي نحو الأحسن، في حديث عن الإمام موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن تعلّم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر، ومَن تعلّم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء».

من المفروض على كلّ شخص أن يعرف ضرورة ترشيد علاقة الشباب بالقدوة الصالحة ويعمل على الاقتداء بالقدوة الصالحة، ليس فقط كوجود خارجي بأن يعرف الشاب أنّ هناك نماذج صالحة، بل يتعرّف على جميع الأفعال والسلوك وكيف تعامل هؤلاء الصالحين مع الأُمور، كي ينطلق الشاب إلى مراحل مُتقدِّمة ويكون ارتباطه بالقدوة الصالحة على أتم وجه وأعمق أسلوب، كي يكون فاعلاً في تغيير حياة الشاب ومعه حياة الآخرين نحو الأفضل. عن الإمام الصادق (عليه السلام): «لست أحبّ أن أرى الشاب منكم إلّا غادياً في حالين، إمّا عَالماً أو مُتعلِّماً، فإن لم يفعل فرَّط وضيَّع، فإن ضيَّع أثم، وإن أثم سكن النار والذي بعث محمّداً بالحقّ».

