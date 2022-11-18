مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ النهار عن توجهات حكومية جادة لضخ دماء جديدة في شرايين الوزرات والهيئات الحكومية، عبر فلترة شاملة تجريها الجهات الرقابية لكل شاردة وواردة للمال العام في تلك الجهات.

وبينت المصادر أن هناك حصراً شاملاً لجميع القرارات الصادرة عن بعض القيادات ومعرفة أثرها على المال العام، وعما إذا كانت تلك القرارات قد تسبب في إحداث هدر للمال العام، من عدمه، الأمر الذي ترتب عليه إحالات بالجملة للجان التحقيق التابعة لتلك الجهات وتوقيع العقوبات على المتسببين في المخالفات.

وأفادت أن تلك الفترة تتزامن مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الحكومة تطبيقها خلال المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات على رأسها التغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة والعالم.

وبينت أن توظيف الموادر بالشكل الأمثل واستغلال فورة أسعار النفط من بين الاستراتيجيات التي تسعى الحكومة لتطبيقها بالتعاون مع مجلس الأمة وعلى رأسها : رفع قيمة الإيرادات النفطية عبر تحويل النفط الخام إلى صناعات التكرير والبتروكيماويات، تحصيل الرسوم المستحقة على الجهات الحكومية المختلفة، إعادة النظر في الرسوم الخاصة بأملاك الدولة العقارية، رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي، إعادة النظر في بنود الهدر في الميزانية العامة للدولة وحصر الإنفاق على الضروري منها. ولفتت أن هناك الكثير من المشاريع التنموية تعرقلت بسبب القرارات المتضاربة التي صدرت من بعض القيادات، لافتة إلى أن بعض القيادات تتعامل مع المشاريع التنموية بطريقة الجزر المنعزلة دون تنسيق واضح بينها.

وكانت بيانات حكومية عن إجمالي، ما تم إنفاقه على المشاريع المدرجة في خطة التنمية بلغ 186.7 مليون دينار من إجمالي ما تم رصده في الخطة البالغة 1.27 مليار دينار والتي تمثل 14 بالمئة من الإجمالي. وبلغ إجمالي عدد المشروعات الواردة بخطة 2022/2023 بلغت 128 مشروعاً منها 5 مشروعات لم تبدأ و48 مشروعاً في مرحلة التحضير و60 مشروعاً في مرحلة التنفيذ، فيما يوجد 15 مشروعاً في مرحلة التسليم.

وقد أنفقت الكويت على الخطط التنموية خلال 2021/2022 ما نسبته 56 بالمئة من التكاليف الإجمالية للمشروعات بواقع 944.38 مليون دينار من الإجمالي البالغ 1.65 مليار، فيما بلغ حجم الإنفاق الفعلي على المشاريع المدرجة في ميزانية 2020/2021 حوالي 1.15 مليار من الإجمالي البالغ 1.649 مليار.

