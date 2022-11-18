مال وأعمال

كشف وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن أن عدد المتقاعدين من الوظائف في الهيئات العامة والوزارات الذين يتقاضون معاشات استثنائية تتجاوز 5000 دينار، يبلغ 33 متقاعداً.

ولفت الرشيد في وثيقة برلمانية حصلت «النهار» على نسخة منها أن قيمة الراتب التقاعدي الأصلي يبلغ 111.126 مليون دينار، فيما تبلغ قيمته بعد الاستثناء 319.215 مليون دينار.

وفي رد منه حول آلية اختيار المستثنين بالرواتب التقاعدية من شاغلي الوظائف العامة، بأنه حسب نص المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فإن صلاحية مجلس الوزراء في أصل المنح مطلقة دون قيد أو شرط، ولمجلس الوزراء والوزراء أن يضع أحكاماً خاصة لما يمنحه من معاشات أو مكافآت استثنائية، ويعهد للمؤسسة بتنفيذها وتحميل الخزانة العامة بالتكلفة المالية، طبقاً للمادة 81 من القانون ذاته، ولم يقرر للمؤسسة أي دور أو اختصاص آخر.

وأشار الوزير الرشيد إلى أن ذكر الأسماء الخاصة بالأشخاص المطلوبة بياناتهم أو مناصبهم التي يمكن الاستدلال منها على شخصياتهم يتعارض مع الحق في الخصوصية المنصوص عليها في المادة 30 من الدستور الكويتي، حيث قضت المحكمة الدستورية بجلسة 14 يونيو 1986 في الطعن رقم 1 لسنة 1986 بأن الحق في الخصوصية حق يحميه الدستور تأكيداً للحرية الشخصية وأن التعرض لعناصر الذمة المالية لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين فيه مساس بالحق في الخصوصية.

