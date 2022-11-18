مال وأعمال

تراجعت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأميركية، على أساس شهري بأكثر من مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بالغة 49.9 مليار دولار، من مستوى 51 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2022 مسجلةً تراجعاً بنسبة 2.15%..

وتراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأميركية 0.58%، على أساس شهري في نهاية سبتمبر الماضي، إلى 237.39 مليار دولار من 238.78 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأميركية الصادرة، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأميركية، تراجعت بنسبة 0.9% لتصل إلى 121 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 122.1 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضي.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات 48.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 47.8 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 1.04%.

ثم قطر التي رفعت تلك الاستثمارات من 9.449 مليارات دولار في نهاية أغسطس 2022 إلى 9.736 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3.04%. وتليها سلطنة عُمان التي خفضت تلك الاستثمارات بنسبة 1.26% من 7.134 مليارات دولار بنهاية أغسطس الماضي إلى 7.044 مليارات دولار بنهاية سبتمبر 2022.

وتذيلت البحرين القائمة باستثمارات السندات الأميركية التي رفعتها بنسبة 8.73% من 1.305 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي إلى 1.419 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022.

يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

