مال وأعمال

أكّدت تركيا، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية «وفقًا للأحكام الحالية» المعتمدة منذ يوليو، حسب ما أفاد مسؤول تركي كبير وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «الاتفاق سيبقى ساريًا وفقًا للأحكام الحالية لمدة أربع أشهر».

من جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو سيمدد 120 يوما أخرى.

وكتب كوبراكوف على تويتر «مبادرة حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يوما».

ووصف ذلك الأمر بأنه «خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)»، على ما نقلت رويترز. وسمح اتفاق تصدير الحبوب الذي توصّلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا وتنتهي مدّته مساء الجمعة، بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر.

ويتمثل جزء رئيسي من اتفاق يوليو في تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

