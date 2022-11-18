مال وأعمال

للأسبوع الثالث على التوالي واصلت البورصة ادائها الإيجابي لتصعد مؤشراتها بشكل جماعي خلال أغلب جلسات الأسبوع الماضي مرتفعة في كل الجلسات عدا جلسة الاربعاء، لترتفع القيمة السوقية في نهاية الأسبوع بنحو 818 مليون دينار وبنسبة 1.7 في المئة من 48.279 مليار دينار في جلسة الخميس 10 نوفمبر إلى 49.097 مليار دينار خلال جلسة أمس.

واكد محللون أن البورصة استطاعت في آخر أسبوعين استعادة زخمها الإيجابي، متأثراً بعدة عوامل وهي:-

1- التداولات الكثيفة على الأسهم القيادية وخاصة سهم «بيتك» يعد من الأسباب الرئيسية لهذه الارتفاعات، حيث أعطى زخم وقوة للسوق بشكل عام، وذلك باستحواذه على أغلب السيولة والكميات.

2- ارتفاعات الأسواق العالمية

3- النمو الكبير للنتائج المالية للشركات المدرجة خاصة القطاع المصرفي والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 35.8 في المئة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعطي دعماً إلى الأسواق

4- محافظة أسعار النفط على مستويات جيدة في الفترة الراهنة، ما يساعد اقتصادات المنطقة في عملية التنمية.

5- تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الاوكرانية لمدة 4 شهور

مخاوف عالمية

وتوقعوا أن تحدث بعض التذبذبات خلال الأسبوع المقبل في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، خاصة مع استمرار المخاوف العالمية المحيطة بالمناخ الاستثماري العام، إذ تتركز على النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، ومعدلات التضخم المرتفعة مع استمرار الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وقالوا إن البورصة تشهد أداء إيجابياً بدعم من التوجهات الاقتصادية للحكومة بمنح دور أكبر للقطاع الخاص مما سيساهم في كسر القيمة السوقية حاجز 50 مليار دينار مشيرين الى ان بعض القطاعات في السوق مرشحة لتحقيق طفرة في أدائها مثل القطاع المالي والمصرفي.

وحققت القيمة السوقية للسوق الأول نمواً بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 667 مليون دينار من 38.89 مليار دينار إلى 39.557 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 152 مليون دينار من 9.388 مليار دينار إلى 9.54 مليارات دينار.

وصعد المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنسبة 0.9 في المئة وبنحو 68.66 نقطة من 7541.8 نقطة إلى 7610.47 نقاط، فيما أغلق مؤشر السوق الأول مرتفعاً بنحو 62.8 نقطة وبنسبة 0.7 في المئة من 8460.4 نقطة إلى 8523.25 نقطة.

وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 90.4 نقطة وبنسبة 1.6 في المئة من 5603.81 نقطة إلى 5694.2 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 1.4 في المئة وبنحو 81.6 نقطة من 5767.98 نقطة إلى 5849.66 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً على مستوى الكميات وتراجعاً للسيولة خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت سيولة الجلسات بنسبة 0.1 في المئة من 315 مليون دينار إلى 314.6 مليون دينار، في المقابل زادت أحجام التداول بنسبة 9.6 في المئة من 1.32 مليار سهم إلى 1.45 مليار سهم وصعدت الصفقات من 60.9 ألف صفقة إلى 64.3 ألف صفقة.

جلسة الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 155 مليون دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 134 مليون دينار وبنسبة 0.3 في المئة، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 21 مليون دينار.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.12 في المئة وبـ 9.1 نقطة، وصعد السوق الأول بنسبة 0.09 في المئة وبنحو 8.3 نقاط وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 12.2 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.16 في المئة وبـ 9.7 نقاط.

وهبطت سيولة الجلسة بنسبة 35.1 في المئة من 69.9 مليون دينار في جلسة الاربعاء الماضي إلى 45.36 مليون دينار، وتقلصت أحجام التداول بنسبة 19.7 في المئة من 268.7 مليون سهم إلى 215.6 مليون سهم، كما تراجعت الصفقات من 13.6 ألف صفقة إلى 10.4 آلاف صفقة.

قطاعياً، وشهدت الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها الطاقة بـ1.13 في المئة، بينما انخفض قطاعا التأمين والبنوك بـ 0.35 في المئة و 0.09 في المئة على التوالي، فيما استقر 3 قطاعت أخري.

وتصدر سهم «تحصيلات» القائمة الخضراء بـ 33.77 في المئة، بينما جاء «معادن» على رأس التراجعات بـ 16.83 في المئة.

وبشأن الأنشط تداولاً، جاء «جي إف إتش» المرتفع 2.10 في المئة على رأس الكميات بـ 27.67 مليون سهم، بينما تقدم «بيتك» السيولة بقيمة 11.25 مليون دينار، بارتفاع 0.35 في المئة.

