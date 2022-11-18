مال وأعمال

قررت هيئة اسواق المال انه تقرر تعديل الملحق رقم 1 «إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج» من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الهيئة ان القرار صدر بناء على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (42) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 16/11/2022. كما أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 16/11/2022 عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته:

قيام المبلغ ضده بنشر تغريدة ادعى من خلالها على خلاف الحقيقة بأن الهيئة قامت بإجراء لم تتخذه ومن شأنه أن يزعزع الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد.

قيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، ونشر عدد من التغريدات من خلال حسابه في تطبيق تويتر (Twitter) تضمنت تحليلا وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

