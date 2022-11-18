مال وأعمال

اصدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 42 لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 16/11/2022 والقاضي بالآتي:

أولاً: إعادة سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك بأسرع وقت ممكن، نظراً لقيام الشركة باستيفاء المتطلبات الواردة ضمن القرار رقم (154) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 05/10/2022 بشأن إيقاف تداول سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية.

ثانياً: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

