مال وأعمال

استقرت أسعار الذهب، مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة، الأسواق العالمية. و لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 1773.4 دولاراً للأونصة. كما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب، وسجلت 1776.2 دولاراً للأونصة، وفقا لـ«رويترز». وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولاراً للأونصة بعد أنباء عن مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا. ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأميركي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر. ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3% إلى 21.41 دولاراً للأونصة. ونزل البلاتين 0.3% إلى 1003.4 دولارات للأونصة، فيما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 2067.1 دولاراً للأونصة.