مال وأعمال

طلب الرئيس الجديد لشركة «تويتر»، إيلون ماسك، من الموظفين الاختيار بين أن يكونوا «ملتزمين جدا» عبر العمل لساعات طويلة، أو خسارة وظائفهم ، وفق ما جاء في مذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أميركية عدة. وتعرض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في الشركة التي اشتراها بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي. وطرد ماسك 50 بالمئة من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة، بينما قوبلت محاولاته لإصلاح «تويتر» بفوضى وتأخير. وكتب ماسك في مذكرة داخلية «للمضي قدما، سيتوجب علينا أن نكون ملتزمين جدا، من أجل بناء تويتر 2.0 خارق والنجاح في عالم يتزايد فيه التنافس». وأضاف «سيعني هذا العمل لساعات أطول وبكثافة عالية. الأداء الاستثنائي فقط هو الذي سيشكل درجة النجاح». وطُلب من الموظفين الدخول إلى رابط لتأكيد التزامهم بـ«تويتر الجديد» بحلول الساعة الخامسة عصرا الخميس بتوقيت نيويورك (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش). في حال عدم دخولهم إلى الرابط، سيخسرون وظائفهم تلقائيا، وسيحصلون على ثلاثة أشهر من تعويض نهاية الخدمة. ولم ترد شركة تويتر على طلب التعليق على الإجراء الجديد والذي أرسلته وكالة فرانس برس لها.