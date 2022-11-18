مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية يابانية ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان حقق في اكتوبر الماضي ارتفاعا للشهر الـ19 على التوالي بنسبة 84.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 123.7 مليار ين (887 مليون دولار).

وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك ايجابيا لمدة 14 عاما وتسعة اشهر.

واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 85?5 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 141.1 مليار ين (1.0 مليار دولار) في ارتفاع للشهر الـ19 على التوالي فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 93.6 في المئة لتصل الى 17.4 مليار ين (125 مليون دولار) بزيادة للشهر السادس على التوالي.

واشارت الى ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 83.8 في المئة ليصل الى 1.1 تريليون ين (8.0 مليارات دولار) بفضل نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 87.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ولفتت الى ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 96.2 في المئة من اجمالي فواتير تصدير المنطقة الى اليابان قفزت بنسبة 91.8 في المئة.

واوضحت ان واردات المنطقة الاجمالية من اليابان نمت بنسبة 107.3 في المئة بفضل زيادة الطلب على السيارات والالات والسلع المصنعة.

وذكرت ان اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للمرة ال15 على التوالي بقيمة 2.2 تريليون ين (15.5 مليار دولار) مع استمرار ارتفاع اسعار الطاقة وضعف الين في رفع قيمة الواردات.

ووفقا للبيانات ارتفعت صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 25.3 في المئة مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على شحنات الصلب والوقود المعدني ومكونات اشباه الموصلات.

وذكرت ان الواردات ارتفعت بنسبة 53.5 في المئة بفضل ارتفاع اسعار الطاقة خاصة النفط والفحم والغاز الطبيعي المسال لافتة الى ان الصين ظلت في الشهر الماضي اكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.

