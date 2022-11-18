مال وأعمال

تعتزم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو استثمار سبعة مليارات دولار في مصنع وحدة تابعة لها في كوريا الجنوبية في مدينة أولسان الساحلية لإنتاج المزيد من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة. وذكرت أرامكو في بيان أن المشروع، الذي يحمل اسم شاهين، هو أكبر استثمار للشركة السعودية في الدولة الآسيوية لتطوير واحدة من أكبر مصافي التكسير البخاري المتكاملة للبتروكيماويات في العالم.

وتمتلك أرامكو السعودية أكثر من 63 % من شركة التكرير الكورية الجنوبية إس أويل. وقالت أرامكو إن بناء المصنع الجديد سيبدأ في عام 2023 ويكتمل بحلول عام 2026. وستبلغ طاقته الإنتاجية 3.2 ملايين طن سنويا، إلى جانب منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة. وقالت أرامكو إنه عند الانتهاء من المشروع، قد يتضاعف إنتاج إس أويل الكيماوي من حيث الحجم إلى 25 %. وقال الرئيس التنفيذي أمين الناصر في البيان إن نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات «من المتوقع أن يتسارع مدفوعا جزئيا بارتفاع الاستهلاك من الاقتصادات الناشئة في آسيا». وأضاف أن المشروع في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد من الصناعات الآسيوية.

