مال وأعمال

عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الاجتماع الحادي والعشرين للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في منظمة أوابك، يوم 15 نوفمبر 2022 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء في صناعة الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى فريق الأمانة العامة للمنظمة.

في كلمة الافتتاح أشار الأمين العام للمنظمة علي بن سبت إلى أن عام 2021 قد شهد بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث انتعش مجدداً الطلب العالمي على الغاز ليسجل نمواً مرتفعاً قدره 5.3%، ومتخطياَ بذلك مستويات ما قبل الجائحة ليبلغ 390 مليار قدم مكعب يوميا لأول مرة، في إشارة إلى التعافي التام من تداعيات الجائحة. وفي المقابل، شهد الإنتاج العالمي للغاز نمواً ملحوظاً بنسبة 4.8%، لتلبية الطلب المتنامي.

كما بلغت حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي نحو 24%.

وأوضح أمين عام المنظمة أنه وبالرغم من تلك المؤشرات الإيجابية من جانبي العرض والطلب، إلا أن الأسواق العالمية وبالأخص الأوروبية كانت على موعد مع ارتفاعات حادة في الأسعار الفورية بسبب عدم كفاية الإمدادات العالمية لتلبية الطلب، لتعكس وبوضوح أن القطاع لا يزال بحاجة إلى استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان توفير إمدادات الغاز إلى مختلف الأسواق وبأسعار معقولة.

أما فيما يتعلق بتطورات صناعة الغاز وانعكاساتها على المنطقة العربية، فقد أشار إلى أن الطلب على الغاز استمر في النمو في الدول العربية محققاً نسبة نمو قدرها 2.7%، وذلك بسبب المكانة التي يحظى بها الغاز الطبيعي في العديد من القطاعات وبالأخص قطاع الكهرباء. كما حققت الدول العربية مجتمعة نمواً استثنائياً في إنتاج الغاز بلغت نسبته 5.5%، بفضل المشاريع التطويرية التي نفذتها عدة دول لرفع مستويات الإنتاج المحلي، وهو ما انعكس أيضا على نمو صادرات الغاز الطبيعي بنوعيه (الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) التي حققت نمواً كبيراً بلغت نسبته 11.1%، بفضل تنامي الصادرات من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية على وجه الخصوص.

بعد ذلك قام المشاركون في الاجتماع بتقديم أوراق العمل التي تناولت تطورات صناعة الغاز الطبيعي في دولهم، والخطط والاستثمارات المستقبلية الرامية نحو تلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز، والإيفاء بمتطلبات التصدير. وفي ختام الاجتماع، ناقش المشاركون بعض الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي، من أبرزها:

? التأكيد على أهمية الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في الدول العربية، والعمل على استخدامه في القطاعات الاقتصادية كافة للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية.

? تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول العربية من خلال دعم مشاريع شبكات خطوط أنابيب الغاز المشتركة.

? التأكيد على أهمية الدول العربية كمورد موثوق وآمن ومستدام للغاز الطبيعي للأسواق العالمية.

