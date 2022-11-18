مال وأعمال

انضمت فرنسا وإسبانيا إلى تعهد بوقف مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، أي قبل خمس سنوات مما كان مخططا له من قبل، في إطار جهود لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وأعلن البلدان تعهدهما في محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في شرم الشيخ في مصر، من بين مجموعة من الموقعين الجدد على إعلان المركبات ذات الانبعاثات الصفرية الذي تم إطلاقه في مؤتمر العام الماضي في غلاسكو.

وتعهد الموقعون، بما في ذلك البلدان والبلديات والشركات، بالتحول إلى مبيعات 100 بالمئة من السيارات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035 في الأسواق الرائدة وبحلول عام 2040 في جميع أنحاء العالم. ويبلغ إجمالي عدد الموقعين على التعهد الآن 214 مقارنة مع 130 قبل عام. ومن الآن فصاعدا، سيتم الإشراف على إعلان المركبات ذات الانبعاثات الصفرية من قبل مجموعة جديدة، وهي تحالف التسريع إلى الصفر، والتي تهدف إلى مساعدة الموقعين على تنفيذ التزامهم.

