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«البحيرة المسحورة».. تساؤلات عدة من الممكن أن تطرأ على العقل فور سماع هذا الاسم، وسرعان ما سيتطور الأمر إلى السقوط في حالة من الذهول عند التعرف على قصة هذه البحيرة التي تقع داخل محمية وادي الريان، محافظة الفيوم، بمصر.

أما فيما يتعلق بإطلاق صفة «المسحورة» على البحيرة، فذلك يرجع إلى لونها الذي يتغير خلال النهار، بحسب درجة ضوء الشمس. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضاً بسبب موقعها وسط المنحدرات الصحراوية والكثبان الرملية، وتعد «البحيرة المسحورة»، من أجمل بقاع مصر لممارسة رياضات التزحلق على الرمال، وتسلق الجبال، والسباحة، والتحليق بالمظلات «البراشوت».

البحيرة التي تتوسط محمية وادي الريان، وتقع شمال محافظة الفيوم على بعد 150 كيلومترًا من القاهرة، ويحيط بالبحيرة جبل (المشجيجة)، وهي منطقة ذات طبيعة ساحرة ، ويحظى هذا الجبل برؤية بانورامية لوادي الريان، ومياهها تمتاز بالعذوبة الشديدة وغير معروف المصدر الرئيسي المكون لها، كما أن لون المياه يتغير عندما تسطع الشمس ناحيتها، وتصل المياه إلى البحيرة المسحورة من تحت حبيبات الرمال، حيث تتمتع برمال فريدة وكثبان رملية ناعمة وعميقة ومتنوعة من حيث الأشكال والأحجام.

كما تضم المنطقة جبل «الدورة»، الذي يخلو من الشكل الجامد للجبال بشكله المنحوت بعوامل الطبيعة والتي كسرت جموده وجعلت له شكل جذاب ويعود عمره إلى 45 مليون عام، أي فترة ما قبل العصر الايوسيني، وينتشر في المنطقة المحيطة به ما يعرف بـ«حفر الملاك»، والتي تشبه في شكلها العملات المتحجرة.

والجبل عبارة عن هضبة عالية على شكل دائرة تمثل أعلى نقطة ارتفاع بالمحافظة يقابلها بالطرف الآخر 3 هضاب قريبة الشبه بالأهرامات، وينساب الماء بينها على شكل لسان من البحيرة، وتجد أسفل الجبل شاطئ بطول نحو 500 متر ويمتاز بأنه مظلل بظل الجبل.

وفي إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير المنطقة، يجري الآن تطوير منطقة «البحيرة المسحورة» المواجهة لجبل «المشجيجة»، حيث سيتم طرح مشروع للمستثمرين عبارة عن إقامة مخيمات ثابتة لرحلات السفاري، والتزحلق على الرمال، وسيتم توفير الخدمات كافة للتسهيل على الزائرين للمنطقة.

