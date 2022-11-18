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على مساحة تبلغ نحو 50 فدانًا، أعطى محمد علي باشا، مؤسس الأسرة العلوية أمرًا بإنشاء قصر «محمد علي» في منطقة «شبرا»، والقصر تم بناؤه على عدة مراحل استمرت نحو 13 عاما منذ 1808م وحتى 1821م، ثم أضيف إليه مبنى (كشك) الجبلاية عام 1836م، وأسند بناء هذا القصر إلى مشيد العمائر ذو الفقار كتخذا، وزخرف القصر بواسطة المهندس يوسف حكيكيان.

وفي مارس 2018 بدأ مشروع ترميم القصر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد إعداد الدراسات اللازمة بواسطة مركز هندسة الآثار والبيئة جامعة القاهرة مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة، ومن المقرر ربط قصر محمد علي باشا بالمرسى النيلي لنقل السائحين من وإلى القصر، عن طريق كوبري مشاة جار تنفيذه. يشار هنا إلى أن ترميم وتطوير قصر محمد علي بشبرا هو أحد مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة عام 2017م، وشملت أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة القصر، مباني القصر وقاعاته.

وانتهت أعمال الترميم في مبنيي كشك الجبلاية وقصر الفسقية بالكامل بنسبة 100%، بالإضافة إلى أعمال تطوير الموقع العام التي شملت إنشاء شبكات الصرف الري الكهروميكانيكا والحريق وأعمال المسطحات الخضراء، واستكمال الأسوار ودهانها، ورفع كفاءة الأرضيات الحجرية واستبدال التالف منها، تركيب الرخام والبرجولات الخشبية والنافورات والبردورات، كما تم الانتهاء من إنشاء مرسى نيلي للمراكب على الكورنيش المقابل للقصر وكوبري مشاه لنقل السائحين من المرسى إلى القصر.

جدير بالذكر أن قصر محمد علي بشبرا، يتفرد بالجمع بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية، حيث ساعدت المساحة الشاسعة له على اختيار طراز معماري فريد، والذي يعتمد على الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله أبواب قليلة العدد. وتوجد بالحديقة عدة مباني كل منها يحمل صفات معمارية مميزة، كانت سرايا الإقامة أول وأهم منشئات القصر وكان ملحق بها عدة مباني خشبية لموظفي القصر والحراسة، وأيضا سرايا الفسقية، بالإضافة إلى سرايا الجبلاية التي شهدت إدخال نظام الإضاءة الحديثة، ومبنى الفسقية.

