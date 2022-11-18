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فازت دار «عصير الكتب» للنشر بجائزة عبدالعزيز المنصور للناشر العربي في نسختها الرابعة والتي خصصت جائزتها هذا العام لرواية الخيال العلمي بالتزامن مع اقامة معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45 وقيمتها 20 ألف دولار أمريكي.

وقال ممثل وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطير راعي الجائزة الامين العام المساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلطان الديحاني في كلمة له ان الجائزة تثري الوعي الثقافي والاهتمام بصناعة النشر العربي لما له من عظيم الاثر على المجتمعات وبنائها الثقافي.

واكد الديحاني ان جائزة عبدالعزيز المنصور نجحت بفضل جهود القائمين عليها ناقلا الشكر الجزيل للقائمين على الجائزة وضيوفها الكرام.

ومن جهته قال رئيس لجنة التطوير المهني في اتحاد الناشرين العرب والمشرف على الجائزة هيثم حافظ في كلمة مماثلة ان (عصير الكتب) فازت عن رواية (فتاة الياقة الزرقاء) للكاتب عمرو عبدالحميد.

واضاف حافظ الذي يشغل ايضا منصب رئيس اتحاد الناشرين السوريين ان الجائزة تهدف الى دعم دور النشر العربية وتخصص في كل عام لنوع من انواع المعرفة لدعمه على صعيد الوطن العربي مشيدا بعدد المتقدمين في هذه النسخة ومستوى المنافسة. وأعرب عن اعتزازة لرعاية وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للجائزة ما يؤكد حرص الكويت على دعم المثقفين والكتاب ودور النشر العربية.

ومن جانبه قال رئيس لجنة تحكيم الجائزة الدكتور ايهاب النجدي ان الجائزة في هذا العام اتخذت موضوعا مميزا عن الخيال العلمي لافتا الى ان الكتاب الفائز كان بجودة عالية من حيث الإخراج والعمل الفني والطباعة المميزة فضلا عن ان الكتاب مزج بين الخيال والتطلع العلمي نحو المستقبل وجودة السرد. وبدوره هنأ مؤسس الجائزة عبدالعزيز المنصور الدار الفائزة في النسخة الرابعة مؤكدا مواصلة واستمرار الجائزة في كل عام لدعم الكتاب ودور النشر والمهتمين في المجال الثقافي. وكان اتحاد الناشرين العرب اعتمد في يوليو 2019 رعاية جائزة الدكتور (عبدالعزيز المنصور) لدعم الناشر العربي كأول جائزة مخصصة للناشر العربي هدفها النهوض بصناعة النشر العربية وتشجع الناشر على الالتزام بقوانين الملكية الفكرية وبجودة المطبوعات وكانت قيمتها 10 آلاف دولار. وخصصت الدورة الأولى 2019 في منشورات قصص الطفل من الميلاد حتى سن ست سنوات وفازت بها دار نهضة مصر وكانت الدورة الثانية 2020 للجائزة في قصة الطفل من ست إلى تسع سنوات وفازت بها دار الساقي. أما الدورة الثالثة في عام 2021 فكانت في المجموعة القصصية للكبار وتضاعفت قيمة الجائزة لتصل إلى 20 ألف دولار وكان الفوز مناصفة بين دار العين ودار الفاروق. يذكر ان الجائزة تحمل اسم مؤسس مكتبة (ذات السلاسل) الكويتية الدكتور عبدالعزيز المنصور الذي قام بتأسيس احد اشهر دور النشر في الكويت والعالم العربي وساهم في نشر وتوزيع آلاف الكتب العربية في شتى المجالات على مدى نحو نصف قرن من الزمان.

