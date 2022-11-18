النهار Weekend

تشارك الفنانة الكويتية منيرة القديري بمشروع عمل فني ضوئي ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم (قطر 2022) إذ وقع الاختيار عليها من بين آلاف المشاركين من دول العالم من قبل مؤسسة متاحف قطر لمشروع (art22).

وقالت القديري إن الترشح للمشاركة كانت في عام 2019 إذ قدمت مشروع عمل فني ضوئي من مادة زجاجية تستخدم في صناعة الغواصات تمثل منحوتات بحرية مجهرية للاهتمام بالمحيطات وبيئة الخليج العربي.

وذكرت أنه تم اختيار مشروعها من بين 40 مشروعا مشاركا في المتحف إذ قامت مؤسسة متاحف قطر باستدعاء الفنانين لإبلاغهم البدء بالمشاريع مشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين وحتى أكتوبر 2022 وهي تعمل على القطع الفنية الزجاجية الضوئية التي تم تسليمها لدولة قطر فور الانتهاء منها. وأوضحت أن العمل لم يكن سهلا بسبب وجودها في ألمانيا إذ قررت الاستعانة بمهندسين وفنانين وكهربائيين ألمان لمساعدتها في هذه التحف الفنية لافتة إلى أن حجم المواد المستخدمة كان ثقيلا وطولها يصل الى ثلاثة أمتار للقطعة الواحدة. وأضافت أن تلك القطع تعارض البعض منها مع حرارة الشمس والرطوبة والمطر وبعضها تعارض مع البرودة الشديدة إلا أن الإصرار على إتمام المشروع كان اقوى دافع لها في إنجازه. يذكر أن الفنانة منيرة القديري هي ابنة الفنانة ثريا البقصمي وحاصلة على شهادة الدكتوراه بالفنون الجميلة من جامعة طوكيو في اليابان وشاركت بالعديد من الاعمال الفنية في كل من الامارات وقطر والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والعديد من الدول الأخرى.

