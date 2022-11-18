النهار Weekend

استقبل رئيس وأعضاء جمعية العلاقات العامة الكويتية رواد الديوانية الشهرية للجمعية بقمرها في الشامية وكان من بينهم العم فهد المعجل ورئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية الزميل أحمد الجارالله وعدد من شخصيات المجتمع الكويتي والعاملين في العلاقات العامة إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة. رحب رئيس الجمعية جمال النصرالله بالضيوف وأكد حرص مجلس إدارة الجمعية على إقامة اللقاءات الدورية مع العاملين في مجال العلاقات العامة وذلك بهدف تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة وما يسهم في التنمية المستدامة، كما أعرب عن سعادته بتواجد هذا الحشد من المهتمين والعاملين في العلاقات العامة مشيرا إلى أن الجمعية هي البيت الثاني لأسرة العلاقات العامة. وفي ختام اللقاء شكر النصرالله الأعضاء السابقين على ماقدموه لافتا إلى أن الجمعية ستكرم كل شهر مجموعة من الأعضاء.

