النهار Weekend

روّجت الفنانة ميلا الزهراني، لمسلسلها الجديد «دفعة لندن» المقرر عرضه قريباً، وذلك من خلال نشر صورة من كواليس العمل عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» وأرفقت تعليقاً على الصورة التي نشرتها، جاءت كالتالي «عسلة .. قريباً دفعة لندن».

ويشارك في مسلسل «دفعة لندن» عدد من النجوم منهم ليلى عبد الله ، ليالي دهراب، صمود المؤمن، لولوة الملا، روان مهدي، فهد الصالح، عبد السلام محمد، ناهد السباعي، خالد أحمد، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج محمد بكير.

وفي الوقت الحالي يعرض للفنانة ميلا الزهراني، مسلسل « الهبوب»، الذي تدور أحداثه حول رجل الأعمال المغامر سعود، الذي يختفي في ظروف غامضة أثناء رحلته، فتبدأ ابنته وأصدقاؤها مهمة بحث تأخذهم إلى ثقب زمني يعيدهم إلى زمن الاحتلال العثماني للجزيرة العربية.

وبجانب ميلا الزهراني، يضم العمل عدداً من النجوم منهم دريعان الدريعان،زارا البلوشي، أيمن مطهر، وآخرين وهو من إخراج إبراهيم الشكيري.

وشاركت ميلا الزهراني ، مؤخراً في مسلسل « فقد» وهو مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول «سارة» ميلا الزهراني، التي تفقد ابنها الصغير فيصل أثناء لعبه بالحديقة، بعد تعرضها للمضايقة من مجهول، وتبدأ تشك فيمن حولها، وهو من تأليف محمد الفهادي، وإخراج سمير عارف، ويشاركها بطولته فيصل الدوخي بدور الضابط، وليلى السلمان ونورا عصر وفي فؤاد.

