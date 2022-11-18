النهار Weekend

أعلنت شمس الكويتية مشاركتها في أحد الأعمال الدرامية المصرية من إخراج خالد يوسف ونشرت شمس مجموعة من صورها داخل مقصورة الطائرة، معلقةً بقولها: «مسافرة سفرة عمل مهمة جداً جداً، أضخم مشروع درامي عربي، مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف، ادعوا لنا وشاركت شمس عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستغرام»، مجموعة من الفيديوات التي رصدت كواليس التحضير لدورها، من خلال خضوعها لعمليات المكياج والشعر.

ولم تكشف شمس اسم العمل، لكن يوسف يصوّر حالياً «سر السلطان» في أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية، في مسلسل مقتبس عن قصة الأديب الراحل يوسف إدريس «سره باتع»، من بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ.

يذكر أن شمس الكويتية انتهت من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى «الراجل الشرقى»، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، والثانية بعنوان «أفصل»، والثالثة تحمل اسم «اسكت» من كلمات محمد فتحي، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم وطرحت مؤخرا أغنية «معلية» بطريقة الفيديو كليب عبر تطبيق «يوتيوب»، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع الموسيقي عمار عدنان.

