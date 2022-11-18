النهار Weekend

انتهت المطربة دوللي شاهين من تصوير أغنية «الملكة - Queen» تمهيدا لعرضها عبر القنوات الفضائية ومنصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب».

أغنية «الملكة» فكرة دوللي شاهين وتعبر عن قصة اجتماعية نسائية، وباللهجتين المصرية واللبنانية، وتعبر عن النساء ومناقشة قضاياهن المجتمعية. الأغنية من كلمات دوللي شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز وأحمد البرازيلي من تنفيذ شركه imedia إخراج مؤمن يوسف.

وأعربت «دوللي»، عن سعادتها بتخطي أغنية «ننه هو»، حاجز 5 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد من الأغنيات الناجحة التي قدمتها في مسيرتها الغنائية.

ولم تستقر دوللي شاهين بعد على طرح الألبوم بطريقة كل أغنية على حدة، أم سيتم طرحه كاملاً خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، اعترفت دوللي شاهين بمعاناتها الشديدة في طفولتها من قسوة والدها، الذي لم يكن يحب إنجاب البنات، ورباها كولد حتى وصل عمرها إلى 12 سنة. وقالت خلال استضافتها في أحد البرامج: «ماكنتش بحب بابا وأنا صغيرة، وده اللي خلاني عايزة أتجوز وأخرج من البيت، وخلى عندي كمية غضب كبيرة كنت ساعات بطلعها على إخواتي».

