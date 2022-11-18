النهار Weekend

طرحت الفنانة أروى أغنية «ظالم» عبر قناة اليوتيوب والمنصات الرقمية المختلفة على طريقة الفيديو كليب جاءت الأغنية من كلمات محمد القاسمي وألحان أدهم وتوزيع محمد عصمت، في تعاونٍ أول يجمعها مع «لايف ستايلز». الأغنية قدمت جرعات عالية من حب الأزواج، وانكسار العلاقة بينهما، وبخلاف الأغنيات السابقة ترجمت أروى بأدائها دور الظالم وما يتركه من آثار مدمّرة على النفس فغنت: «ظالم ظلمتك واعترف لما جرحتك للأسف وأكبر جريمة في الهواء خليت دمعك ينذرف». أروى تخطت بهذا الكليب دور الفنانة المؤدية لأغنية «ظالم» لتلعب دوراً درامياً تمثيلياً، عاكسة بذلك الحالات النفسية المرافقة للمرأة بين الألم والدموع والمواقف الصادمة، ليأتي العمل متناغماً بين الصوت والصورة، وبدا جلياً قوة الإحساس والمشاعر بالغناء والتعبير بالعيون والحركة للحالة العاطفية. وظهرت أروى بعدسة المخرج عادل سرحان مختارة إطلالات منوّعة من الفساتين ذات الألوان الطبيعية بما يناسب المشاهد الخارجية ومواقع التصوير في النهار والليل، بينما ارتدت اللباس المناسب داخل المنزل بمشاهد الشجار والنزاع مع زوجها.