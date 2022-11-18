النهار Weekend

عبرت الفنانة ريم مصطفي عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الأخير «طير بينا يا قلبي» الذي انتهي عرضه مؤخرا، وجسدت من خلاله شخصية «دلال». وقالت ريم في تصريحات خاصة لـ «النهار»: المسلسل تجربة جديدة ومميزة للغاية، وبها جوانب إنسانية لم يكن من السهل تقديمها في العمل بدون أن يكون مكتوبا بهذا المستوي من الحرفية. وعن كواليسها في المسلسل قالت: كانت مليئة بالحب والتعاون، ولهذا تغلبنا علي كل الصعوبات التي واجهتنا في المسلسل، فقد استمر التصوير لساعات طويلة من أجل الانتهاء من التصوير في الوقت المحدد، حيث بدأ العرض في نفس توقيت التصوير، وهو ما جعل المسئولية تزيد علي فريق العمل. وأضافت: أنا سعيدة للغاية بالتعاون مع فريق العمل والمخرج عصام نصار في أول تجاربه الدرامية الطويلة والتي بلغت 30 حلقة، رغم أننا تعاونا من قبل في حلقات مسلسل»نصيبي وقسمتك». واستكملت كلامها قائلة: لم أستغرب النجاح الذي حققه المسلسل، فقد تناولنا قضية التعليم بحب وبأمانة ووصل للجمهور ما نريد تقديمه من المسلسل. وعن مسلسلها الرمضاني المقبل تقول: أخوض الموسم المقبل من خلال تجربة درامية جديدة ومختلفة خلال مسلسل «سر السلطان» مع المخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية «سره باتع» للأديب يوسف إدريس، وأقدم خلاله دور البطولة النسائية الأولى في العمل، وبدأت تصوير مشاهده منذ أيام.