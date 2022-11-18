النهار Weekend

أعلن مجلس إدارة مؤسسة صوت العرب للإنتاج الفني والدعاية والإعلان والنشر والتوزيع عن تأجيل الحفل الذي كان مقرراً إقامته اليوم الجمعة 18 /11/ 2022 في قاعة البركة، وذلك وفقاً للكتاب الذي وجهته (صوت العرب) للوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات، وبينت (صوت العرب) في كتابها الذي حصلت (النهار) على نسخة منه أن التأجيل يأتي تكريماً لمسيرة الراحل وزير الإعلام الأسبق محمد ناصر السنعوسي مؤسس الإعلام الكويتي وصانع الترفيه ورئيس المشروعات السياحية الأسبق. وعن الموعد الجديد اشارت (صوت العرب) أن التأجيل حتى اشعار آخر على أن يتم تحيد الموعد الجديد بحد أقصى 24/11/2022.

