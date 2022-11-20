هدوء قبل العاصفة

آراء

أقصد بالعاصفة هنا الحركة السريعة للتغيير والإصلاح، فنحن اليوم في مرحلة الهدوء وهي مرحلة مطلوبة بعد اختيار الأعضاء المهمين في إدارة البلد ومن بعدهم القياديين حتى وصلنا اليوم إلى تشكيلة واضحة منهم، بلا شك أنهم يحتاجون بعض الوقت للتناغم وتحديد الأدوار والأهداف ورسم خريطة عمل يُعمل بها قريبا، وكلنا أمل بأن خطوات التناغم ومراجعة دور كل عضو ومكانه في استراتيجية البلد وتحديد أهدافه ومؤشرات أدائه في مراحلها النهائية، بعد هذا التجانس يجب على القادة تنقيح النظم التي تحتاج أن تتغير لتكون هي الطريق لتحقيق النجاح.

لأننا كشعب ومراقبين من المهم بألا نفقد الحماس لمساندة العاصفة القادمة فكلنا ترقب لهذا التغيير، وكلنا قناعة بأن من خلالها سنعيش أجواء الإصلاح وسنشهد الإنجازات والأهداف القادمة، ونتابع نجاحات فرق العمل في كل مؤسسات وشركات الدولة.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

في مرحلة الهدوء سننتهي بفرق عاملة وبأنظمة توكل إليها تحقيق الأعمال والوصول بها للنجاح الأمثل، ونتمنى قريبا بأن يبدأ المتحدث الرسمي للقياديين بتقديم سلسلة الإنجازات وتسويق النجاحات لخلق الجو الإيجابي والذي يشجع الجميع ويؤكد بأننا بدأنا في قطف ثمار نجاح هذا التغيير الذي نعيشه.

