رؤية السنعوسي (رحمه الله) الإصلاحية

آراء

عندما انتهيت من تأليف أول كتاب لي يؤرخ للمسرح الكويتي كان لا بد لي من اختيار قامة ثقافية كويتية تقدم للكتاب بمقدمة تتصدر بداية المؤلف، وأول من وقع اختياري عليه كان رحمه الله دكتور محمد السنعوسي الذي رحب كثيرا وأعجب ايما اعجاب بكتابي الأول، وكان ثمرة ذلك الاعجاب المقدمة الرائعة التي زينت كتابي حيث اثنى فيها على الكتاب وتسلسل أفكاره وموضوعاته وعمق الفكرة المطروحة، ومما شدني اليه في لقائي معه أفكاره الإصلاحية وخصوصا نظرته الإصلاحية للتعليم والتي تكلم عنها باسهاب في حديث مطول ان التعليم هو القاطرة الأولى لأي تقدم أو تطور في أي أمة، وهو السبيل لتحقيق الرفاه، وخلق التناغم والتقارب بين أبناء الشعب الواحد، وتنمية الولاء والانتماء في نفوس أبنائه، وعلى مدى سنوات طويلة تأخذ قضية التعليم في الكويت حيزا كبيرا من تفكير المسؤولين، ومطالبات أصحاب الرأي والمفكرين، ليس هذا فحسب، بل انها تعد بيئة خصبة لشكاوى أولياء الأمور بسبب عدم اعتمادها على رؤى واضحة واستراتيجية محددة المعالم.

لذلك نحن نلاحظ الكثير من المؤتمرات والندوات عقدت، وأقيمت المحاضرات وورش العمل، وكتبت المقالات وأجريت التحقيقات، لكن للأسف تظل مشكلة التعليم لدينا تتفاقم عاما بعد عام الى ان وصلنا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، مرحلة تحتم علينا الاستنفار ووضع الخطط والرؤى الكفيلة بإصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بها إلى النتائج المأمولة.

وتعجب (رحمه الله) أننا كيف بنا أن نصمت أمام عناوين صادمة تؤكد أن الكويت تعاني من فقر التعليم، وأن 51% من الأطفال في عمر 10 سنوات غير قادرين على قراءة وفهم النص البسيط بحسب النتائج التي اعلنها منتدى تطوير التعليم ومع ذلك هناك تغييرات وزارية كثيرة حدثت على حقيبتي التربية والتعليم العالي، مسؤولون كثر تناوبوا على حمل المسؤولية في قطاعات وإدارات المؤسساتنا التعليمية المختلفة تحت ضغط التدخلات السياسية والقبلية والطائفية في اختيارهم. وظلت منظومتنا التعليمية ترزح تحت المثالب، وتئن تحت الوهن والألم.

وقدم وزير الإعلام الاسبق محمد السنعوسي رحمه الله آنذاك دراسة عن سبل اصلاح التعليم، تضمنت ضرورة إنشاء وضع خطة قوية لإصلاح التعليم، وإنشاء هيئة لضمان جودته، على ان تتولى تلك الهيئة اعتماد المؤسسات التعليمية ومساعدتها على تحسين مخرجاتها.

المشكلة لدينا أن التعليم في الكويت أمامه مشوار طويل، والوزارة تعلم بنسبة الجودة في مدارسنا ومعاهدنا وفي الجامعة والمشكلة الحالية هي المعلم الذي لا يحرص على عمله، مع غياب ضمير البعض، فلا يحدث انتقاء له، كما يحتاج تدريبا مستمرا، إضافة لضرورة إدخال التكنولوجيا المستحدثة، ومشكلتنا الأولى الآن أيضا هي أن مجمل الناس تؤدي عملها المطلوب فقط وهذا من أساسيات الجودة التعليمية.

إن السنعوسي «رحمه الله» كان لفقده خسارة كبيرة للكويت ولمثقفيها فهو كان أينما يحط رحاله يقوّم المعوج وينتقد ما يستحق الانتقاد ويثني على من يستحق الثناء كان غزيراً بأفكاره الإصلاحية في كل المجالات - رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه ومحبيه وطلابه الصبر والسلوان.

