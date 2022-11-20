تعلموا الحب قبل الخوف

آراء

ليتنا تعلمنا الحب قبل أن نتعلم الخوف وتعلمنا النظام قبل الالتزام وتعلمنا الصداقة قبل المصلحة وتعلمنا الحوار قبل الجدال وتعلمنا الصبر قبل الغضب وتعلمنا العلم للمعرفة وسعة الأفق لا للحصول على منصب وشهادة معلقة دون أي عطاء. بل من أجل حياة مفعمة بالخير والرخاء.

فحصيلة تجربة حياتية ربما تنطبق على عدد كبير من أقراني وأبناء جلدتي ومن هم في سني أو قريبين من سنوات عمري.

نشأنا في مجتمع يعشق العيب ويتفنن تطبيقه لفظياً وحركياً واجتماعياً.

أصبحنا نبالغ في العيب حتى باتت هذه الكلمة هي السلاح الأعظم حين نحاور أولادنا وبناتنا.

نحن ننسى أو نتناسى «لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم‏».

وبغض النظر عمن هو صاحب المقولة المذكورة فنحن لسنا بصدد تأكيد من القائل لاختلاف الروايات به.

ما يعنينا هو ما جاءت به من نصح.

أين نحن من هذا السلوك التربوي المهم في حياتنا وحياة أبنائنا. صرنا نضيق ذرعاً من نقاشهم وحوارهم وكثيراً ما نلقم أفواههم من حجر العيب ونشل أفكارهم بقيد العيب فتكون نهاية أي حوار عقيمة مبتورة مشوشة منتهية بكلمة عيب يا ولدي .

أما كلمة حرام فهي الطامة الأكبر فقد أصبح المعلم والأب والأم والجد والجدة ووو حتى العامل البسيط في الشارع يتأبط هذه الكلمة مستعطفاً الآخرين عندما يصدر منه سلوك خاطئ.

نحن نمر في مفترق طرق حتما سيصل بِنَا إلى نفق مظلم حالك السواد والظلمة والسبب الرئيسي هو عدم قدرتنا على ممارسة سلوك الحوار الهادف مع ذواتنا قبل أن يكون مع الآخرين.

ليتنا نفهم كل ما يدور حولنا من متغيرات تكنولوجية واجتماعية وثقافية. لا أريد أن أولول على ماضٍ لن يعود لا أطيق الحديث عن الماضي بقدر ما أتمنى حاضراً زاهر ا ومستقبلاً باهراً.

في القادم من الأعوام القريبة جداً ستتغير لغة التربية وستنحصر القيم وتنكسر القيود الوهمية التي طوقنا بها أفكارنا وأفكار من هم حولنا وتنحصر الاعتبارات وستزعزع المبادئ وتهتز الشخصيات والقدوات وتتغير الأولويات في المجتمع وهذا ليس ضرباً من الجنون ولا شكلاً من أشكال الخيال فالدلائل كثيرة من حولنا .

لم يعد الأب ولا الأم ولا المعلم هم من يحددون القدوة للأبناء بل هي التكنولوجيا والإعلام الحديث لن نتمكن من تجاوز هذه المتغيرات المتسارعة لكننا نستطيع أن نواكبها بشرط أن نمتلك مفاتيح تساعدنا على ذلك .

ما هو مطلوب منا وهو امتلاك مهارات جيدة تساعدنا على معرفة ما ينشده جيل المستقبل ومحاولة مساعدتهم على فهم الديناميكية المناسبة لحين الاختيار ومن ثم متابعة المسير لمواكبة التغيير.

باختصار نحن نحتاج إلى إعادة لصياغة مفهوم السلوك الانساني في مجتمعنا القريب منا ماديا وجسديا والغريب عنا معنوياً وروحيا.

وأول ما يجب علينا أن نتعلم كيف نضبط سلوكنا وننظم أفكارنا وكيف نكون مسؤولين عن تصرفاتنا قبل أن نحمل كاهل مسؤولية تصرف الآخر...

(كن أنت التغيير الذي تنشده) ودمتم

