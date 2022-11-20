الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال

آراء

الأموال وقود عجلة الاقتصاد الذي أصبح أساس الحياة العاصرة، ومقوماً أساسيّاً للأنظمة السياسية والاجتماعية في العالم، فأصبحت قوة الاقتصاد وهشاشته مؤشراً لتقدم الدول أو تخلُّفها.

ولجريمة غسل الأموال آثار سلبية كثيرة على الاقتصاد الوطني والدولي، فمن آثار هذه الجريمة ما يسبب ضرراً مباشراً بمعدلات الدخل القومي، وعدالة توزيعه، والدفع بانهيار العملة الوطنية، وتعزيز البطالة، وعرقلة مشاريع التنمية الاقتصادية.

ويرى فقهاء الاقتصاد أن تأثير جريمة غسل الأموال على معدل الدخل القومي يتمثل في أن: «الأموال الهاربة إلى المصارف الأجنبية بالخارج استقطعت من الدخل القومي للدولة التي تحققت فيها هذه الأموال؛ ذلك أن خروج الأموال غير المشروعة إلى خارج البلاد، التي كوَّنها أصحابها على أرضها، يَحرِم هذه الدولة من العوائد الإيجابية التي يمكن الحصول عليها لو تم تشغيل هذه الأموال داخل الدولة».

كما أن للجريمة آثاراً سلبية على موازين العدالة في توزيع الدخل القومي، ويتمثل ذلك في حصول الفئة المجرمة، وهم مرتكبو جريمة غسل الأموال، على أموال دون وجه حق، وذلك نظير عدم حصول أصحاب المشروعات على دخل معادل، لا سيما أن الحاصلين على تلك الأموال المغسولة ترتبط جرائمهم بالتهرب الضريبي، ومن شأن عدم دفع الضرائب تردّي الخدمات التي تقدمها الدول لفئة ذوي الدخل المحدود والفقراء.

كما أن «مكتسبي هذه الأموال يظلون بمنأًى عن سداد حقوق خزانة الدولة التي يعتمد عليها في تمويل الخدمات الاجتماعية خاصة للطبقات الفقيرة.

ومن الأثار السلبية لجريمة غسل الأموال على الاقتصاد أيضاً : تأثيرها في عملات أخرى ذات قيمة خفض قيمة العملة الوطنية، وانهيار قيمتها، حيث إنه في الغالب ما يلجأ المجرمون في جريمة غسل الأموال إلى تبديل عملة المال من العملة الوطنية للبلد الذي وقعت فيه الجريمة الأصلية إلى عملات أخرى ذات قيمة أكبر وأقوى على المستوى الدولي، وتؤدي هذه العملية إلى زيادة العرض مقابل الطلب على العملة الوطنية للبلد الذي تحققت فيه الجريمة؛ مما يؤدي مباشرة إلى انخفاض قيمة العملة نتيجة ازدياد العرض، وقد يؤدي إلى انهيارها أيضاً.

فالجناة بعد تحصيلهم الأموال من الجرائم الأصلية في دولة معينة عادة ما يلجؤون إلى استبدال عملة الأموال إلى عملات أكثر قوة وأكبر قيمة، تمهيداً لتهريب الأموال إلى خارج الدولة التي حصلوا فيها على الأموال من جريمتهم الأصلية، ومن شأن قيامهم باستبدال العملة زيادة العرض على عملة الدولة مصدر الأموال؛ مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها.

ويتمثل الأثر السلبي لغسل الأموال في زيادة معدل البطالة من خلال تجميد مبالغ ضخمة من الأموال المغسولة، وعدم دخولها في قنوات استثمارية مشروعة، وذلك ما يقل معه خلق الفرص الوظيفية؛ حيث إن دخول تلك الأموال في مشروعات اقتصادية من شأنه توفير فرص وظيفية جديدة، ومن ذلك نفهم ضرر غسل الأموال وتأثيره في زيادة معدل البطالة.

كما أن تفشى جريمة غسل الأموال من شأنه عجز الدولة عن تنفيذ أي خطط اقتصادية، ويحول دون تمكنها من معرفة معدل نمو الاقتصاد المحلي؛ حيث يكون عدد كبير من الثروات (الأموال المغسولة) خارج نطاق الرقابة المحلية، مع تحركها واقعيّاً في السوق المحلي؛ ما يشكل تناقضاً في عمليات احتساب نمو الاقتصاد.

