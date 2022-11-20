المرأة مخلوق جميل فلماذا نشوهه؟!

آراء

في مبادرة غريبة مني توقد ذهني عن فكرة غريبة، وهي أن أرصد وجود المرأة في حياتي اليومية، وكم المشاركات التي تكون المرأة فيها شريكا في الساعات القليلة التي نعيشها في اليوم.

فعندما صحوت وجدت زوجة طيبة حنونا تقول لي «صباح الخير» فتملأ يومي بالسعادة والأمل لأبدأ بالابتسام. وتذكرت أمي التي بدأت هذا الابتسام في حياتي وغمرتني بحنان يكفيني العمر كله، وأختا كانت ومازالت بمثابة أم أخرى في مواصلة الحنان والعطف الذي غمروني به فجعلوني دائما وأبدا أقدر المرأة في حياتي وأجعلها تاجا فوق رأسي ، ثم ذهبت الى العمل فوجدت الزميلة التي تشاركني الحياة العملية في مساواة مع الرجل، يدا بيد في بناء المجتمع الذي اثبتت فيه التجربة أنها قادرة على المشاركة والنجاح في جميع ميادين الحياة.

وفي طريقي إلى البيت وجدتها تبيع وتشتري وتذهب لإحضار الطعام وإعداده، وإحضار الأطفال من المدرسة، لتكمل مشوارها الأساسي في البيت وتربية الأبناء وتقويمهم وإعدادهم وتنشئتهم التنشئة السليمة، لتكمل مسيرتها في الحياة والقيام بأهم وأفضل واجباتها، بل والتزاماتها على الإطلاق. فهي الأساس الذي نعتمد عليه في تربية الأطفال، وهي المدرسة التي تتخرج من جنباتها كل القيم والمبادئ، كما قال الشاعر: «الأم مدرسة إذا اعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق».

وعندما ذهبت إلى البيت لأنال قسطا من الراحة، في وجود زوجة تحاول توفير جو من الهدوء لينفض عني غبار يوم مليء بالعمل.. فتحت التلفاز حتى أرى كيف تسير الدنيا، وأطلع على مجريات الأمور، وإذا بامرأة تذيع نشرة الأخبار في كل وقار واحترام.

لكن فجأة تبددت بي كل الآمال وتغيرت كل الرؤى حين وجدت أفلاما وأغاني هابطة، وكليبات عارية وإعلانات تظهر فيها المرأة بلا حدود ولا تقنين وبشكل مبالغ فيه، في ما يخصها وما لا يخصها. وسألت نفسي: هل يكون جمال المرأة. سببا لجعل المنتجين يفضلون أن يشاهد الجمهور وجها جميلا يجعله يهتم بالإعلان وبرؤيته؟

لم لا، فالجمال شيء حسن لا ننكره، وحتى الرجال في الإعلان صاروا يحملون مواصفات شبيهة بجمال المرأة وأكثر، في مفهوم خاطئ لمعنى الجمال ومعاني الرجولة! وخير دليل على ذلك أن مسابقات الجمال أصبحت أيضا سباقا للرجل والمرأة، وأعتقد أن هذه المسابقات أكبر وأسوأ إساءة للمرأة في التاريخ. الفاجعة أن تتبارى المرأة في الإعلان عن نفسها بأنها سلعة رخيصة تتعرى لتتبارى مع الآخرين بالفوز وإعلان أنها الأجمل، لكن بمقاييس الجمال التي تعلنها هذه المسابقات فلابد أن تتعرى وترتدي البكيني، حتى يرى القائمون على المسابقة جمال جسمها، الذي يأتي في المرتبة الأولى متقدما على جمال وجهها الذي أنعم الله به عليها، والذي هو أول شيء يقع عليه النظر وتراه أعيننا ليعلن عن جمالها وجمال روحها وهدوئها وسكينتها. هذه المواصفات التي أصبحت أيضا مغايرة للواقع الحالي، فالمرأة القوية المتبجحة ذات العيون «اللاصقة» والشفايف «المنفوخة» والأنف «المجملة» والشعر «المصبوغ» وما خفي كان أعظم!

هذه هي المواصفات التي تحملها المرأة «الجميلة» في هذه الأيام، بمقاييس عجيبة لزمن عجيب نعيشه، أو بالأحرى يعيشنا من دون أن ندري ومن دون أن نملك الحق حتى في الإقرار بحقيقة ذلك. فشئت أم أبيت هذه هي مقاييس الجمال الذي لا يملك هوية ولا وطنا، لكن يملكه الزمن ويعبث فيه كما شاء. والمرأة الجميلة هي التي تعي معنى الجمال وتعمل له جاهدة بكل ما أوتيت من قوة، وذلك بنقاء الروح وصفاء النفس وحب الله والوطن والأهل والناس جميعا، والتفاني في إظهار هذا الحب الذي هو الطريق الأمثل للجمال الحقيقي.

عزيزتي المرأة: أنت الأم والأخت والزوجة والابنة.. أليس هذا بكاف ليعلن لك كم نحن نحبك وكم أنت غالية وكم أنت جميلة؟. أرجوك لا تبددي ذلك فأنت الملاذ والسكن فاحفظي لنا هذا، واعلمي أن الله كرمك أفضل التكريم وكم من آيات عظيمة تشير الى فضل وعظمة المرأة، فكوني على قدر التكريم.

